Tin công nghệ 11-4: Hơn 100.000 tuyển thủ tranh suất dự Esports Nations Cup 2026.

(PLO)- Tin công nghệ 11-4 sẽ có các nội dung như Hơn 100.000 tuyển thủ tranh suất dự Esports Nations Cup 2026, Website CPU-Z và HWMonitor bị tấn công, người dùng tải nhầm phần mềm chứa mã độc, phi hành gia Artemis II dùng iPhone và GoPro ghi lại hành trình bay quanh Mặt Trăng.

1. Hơn 100.000 tuyển thủ tranh suất dự Esports Nations Cup 2026

Esports Foundation (EF) vừa công bố 16 bộ môn thi đấu tại Esports Nations Cup 2026, giải đấu thể thao điện tử quốc tế theo mô hình đội tuyển quốc gia, dự kiến diễn ra tại Riyadh từ ngày 2 đến 29-11-2026. Đây là lần đầu giải đấu được tổ chức với quy mô toàn cầu, thu hút hơn 100.000 tuyển thủ tham gia vòng loại tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các vòng loại sẽ diễn ra xuyên suốt năm 2026, với hàng trăm giải đấu khu vực nhằm chọn ra đại diện mỗi quốc gia. Danh sách 16 bộ môn trải rộng nhiều thể loại, từ game bắn súng, chiến thuật đến thể thao điện tử di động, cho thấy nỗ lực xây dựng sân chơi đa dạng thay vì chỉ tập trung vào một vài tựa game lớn.

Theo ban tổ chức, cách tiếp cận này nhằm mở rộng cơ hội cho nhiều cộng đồng người chơi khác nhau. Mỗi tựa game có sức hút riêng tại từng khu vực, vì vậy việc kết hợp nhiều bộ môn sẽ giúp giải đấu có độ phủ rộng hơn, đồng thời tạo điều kiện để nhiều quốc gia tham gia.

Đáng chú ý, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có tiềm năng cạnh tranh. Thành tích vô địch tại PUBG Nations Cup 2025 cùng lượng người theo dõi lớn ở các bộ môn như League of Legends cho thấy nền tảng esports trong nước đang phát triển ổn định. Việc góp mặt tại ENC 2026 mở ra cơ hội để các tuyển thủ tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao hơn.

Giải đấu được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, với cơ chế thi đấu định kỳ và lộ trình phát triển đội tuyển quốc gia. Tổng ngân sách dành cho ENC lên tới 45 triệu USD, trong đó 20 triệu USD được phân bổ làm tiền thưởng cho tuyển thủ và ban huấn luyện. Mức thưởng được áp dụng đồng đều theo thứ hạng, đảm bảo tính minh bạch trong phân bổ.

2. Website CPU-Z và HWMonitor bị tấn công, người dùng tải nhầm phần mềm chứa mã độc

Một vụ tấn công mạng vừa nhắm vào CPUID, đơn vị phát triển các công cụ quen thuộc như CPU-Z và HWMonitor, khiến người dùng tải nhầm phần mềm chứa mã độc thay vì bản chính thức. Sự cố kéo dài khoảng 6 giờ khi trang tải về bị thay đổi, dẫn người dùng đến file cài đặt đã bị chỉnh sửa.

Theo thông tin ban đầu, tin tặc đã khai thác một thành phần trên website để chèn liên kết giả mạo. Những ai truy cập trong khoảng thời gian này có thể đã tải về phiên bản bị nhiễm mã độc, có khả năng đánh cắp dữ liệu, bao gồm thông tin đăng nhập lưu trên trình duyệt.

Đây được xem là một dạng tấn công chuỗi cung ứng, khi kẻ tấn công lợi dụng chính nguồn phát hành phần mềm uy tín để phát tán mã độc. Vì quá trình tải xuống diễn ra trên website chính thức, người dùng gần như không có dấu hiệu nhận biết bất thường.

Đại diện CPUID cho biết sự cố đã được xử lý và các file hợp lệ có chữ ký số không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những người đã tải phần mềm trong khoảng thời gian xảy ra tấn công được khuyến cáo nên kiểm tra lại hệ thống để tránh rủi ro.

Sự việc cho thấy ngay cả các nguồn tải chính thức cũng có thể bị lợi dụng nếu hệ thống bị xâm nhập, đặt ra yêu cầu cao hơn về kiểm tra và xác thực phần mềm trước khi cài đặt.

Tin công nghệ 11-4: Website CPU-Z và HWMonitor bị tấn công, người dùng tải nhầm phần mềm chứa mã độc.

3. Phi hành gia Artemis II dùng iPhone và GoPro ghi lại hành trình bay quanh Mặt Trăng

Trong sứ mệnh Artemis II, các phi hành gia không chỉ mang theo thiết bị chuyên dụng mà còn sử dụng cả smartphone và camera hành động để ghi lại hành trình. Cụ thể, mỗi thành viên trên tàu Orion đều được trang bị iPhone 17 Pro Max để chụp ảnh và quay video trong suốt chuyến bay.

Những thiết bị này không kết nối Internet hay Bluetooth, mà được dùng như công cụ ghi hình cá nhân trong môi trường không trọng lực. Một số hình ảnh từ sứ mệnh cho thấy điện thoại có thể trôi tự do trong khoang tàu, phản ánh điều kiện đặc thù ngoài không gian.

Bên cạnh smartphone, tàu Orion còn được gắn nhiều camera, trong đó có các mẫu GoPro đặt bên ngoài thân tàu để ghi lại hình ảnh Trái Đất và không gian xung quanh. Các thiết bị này được lựa chọn dựa trên độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt, thay vì chỉ dựa vào công nghệ mới nhất.

Trong suốt chuyến bay, các phi hành gia đã sử dụng iPhone để chụp ảnh Trái Đất và Mặt Trăng, thậm chí có cả những bức ảnh selfie từ không gian. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được chia sẻ, cho thấy khả năng của thiết bị di động trong điều kiện đặc biệt.

Việc kết hợp giữa thiết bị chuyên dụng và thiết bị phổ thông cho thấy cách tiếp cận linh hoạt trong các sứ mệnh không gian hiện đại. Không chỉ phục vụ nghiên cứu, hình ảnh và video từ các thiết bị này còn giúp công chúng theo dõi hành trình một cách trực quan hơn.

Tin công nghệ 11-4: Nữ phi hành gia NASA Christina Koch, nhìn ra ngoài qua một trong những cửa sổ chính của khoang tàu vũ trụ Orion. Ảnh: NASA

