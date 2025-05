Tin công nghệ 19-5: iOS 19 có thể giúp iPhone tăng đáng kể thời lượng pin.

1. iOS 19 có thể giúp iPhone tăng đáng kể thời lượng pin

Trong khi người dùng đang khám phá loạt tính năng thú vị như Genmoji, tìm kiếm hình ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, xóa vật thể... Apple đã lặng lẽ phát triển một tính năng AI mới nhằm kéo dài thời lượng pin trên iPhone.

Theo nguồn tin rò rỉ từ Mark Gurman (Bloomberg), tính năng này sẽ có mặt trong bản cập nhật iOS 19 ra mắt vào tháng 9 tới. Dựa trên nền tảng Apple Intelligence, công cụ mới sẽ theo dõi thói quen sử dụng thiết bị của người dùng, học hỏi cách họ tương tác với điện thoại mỗi ngày, từ đó tự động điều chỉnh mức tiêu thụ năng lượng để tiết kiệm pin hiệu quả.

Một điểm thú vị là hệ thống có thể dự đoán trước khi nào cần giảm điện năng và ước lượng chính xác thời gian sạc đầy, tất cả sẽ hiển thị ngay trên màn hình khóa, giúp người dùng dễ theo dõi mà không cần thao tác gì thêm.

Bước đi này được cho là nhằm chuẩn bị cho iPhone 17 Air, một phiên bản iPhone siêu mỏng và nhẹ hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc pin nhỏ hơn. Trong khi các hãng như Samsung đã chấp nhận giảm dung lượng pin để có thiết kế siêu mỏng (như Galaxy S25 Edge chỉ 3.900 mAh), Apple đang chọn cách dùng AI để bù đắp thay vì hy sinh trải nghiệm người dùng.

Ngoài quản lý pin, Apple còn được cho là đang phát triển một loạt nâng cấp AI mạnh mẽ khác. Đáng chú ý là ứng dụng Health phiên bản mới với trợ lý ảo thông minh có khả năng đưa ra phân tích sức khỏe dựa trên dữ liệu sinh trắc học, như một bác sĩ AI trong túi bạn. Cùng với đó, Siri 2.0 sẽ trò chuyện tự nhiên hơn, hiểu bối cảnh tốt hơn và có khả năng hành động thay người dùng. Tuy nhiên, Apple cho biết bản cập nhật Siri này sẽ phải đợi đến năm sau mới chính thức ra mắt.

Dự kiến, bản beta iOS 19 đầu tiên sẽ được giới thiệu tại WWDC vào tháng 6 và bản chính thức phát hành vào mùa thu, cùng với phiên bản iPhone mới.

2. Siêu mẫu Lan Khuê làm đại sứ thương hiệu Vertu Việt Nam

Mới đây, hãng điện thoại siêu sang Vertu đã chính thức công bố đại sứ thương hiệu mới tại Việt Nam.

Việc chọn siêu mẫu Lan Khuê khiến nhiều người bất ngờ nhưng cũng không có gì khó hiểu khi cô là biểu tượng thời trang nổi bật, sở hữu phong thái sang trọng và có ảnh hưởng đáng kể trong cộng đồng người dùng cao cấp.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, sự kết hợp này thể hiện chiến lược trẻ hóa và tái định vị hình ảnh thương hiệu tại Việt Nam, nơi công nghệ, thời trang và phong cách sống đang ngày càng giao thoa.

Lan Khuê không phải là gương mặt xa lạ với Vertu. Cô từng yêu thích và sử dụng dòng điện thoại Signature từ 7-8 năm trước. Chia sẻ về vai trò mới, Lan Khuê cho biết cô mong muốn cùng Vertu lan tỏa phong cách sống hiện đại đến thế hệ khách hàng trẻ.

Bên cạnh mối hợp tác này, Vertu đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt sản phẩm mới, Quantum Flip, mẫu điện thoại gập cao cấp dự kiến trình làng vào đầu tháng 6. Ngoài ra, hãng cũng bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho các sản phẩm khác như Metavertu 2 Max, Curve, Ironflip và nhiều thiết bị trong hệ sinh thái như đồng hồ thông minh, nhẫn thông minh, tai nghe và túi xách Vertu.

3. Làm việc thông minh hơn, không phải chăm chỉ hơn

Trong ngành chăm sóc sức khỏe, những tác vụ hành chính phức tạp và lặp đi lặp lại như xác minh bảo hiểm, xử lý đơn hàng hay quản lý hồ sơ bệnh nhân vốn chiếm nhiều thời gian. Giờ đây, các tác nhân AI (AI agents) đang giúp giảm tải hiệu quả các công việc này mà không cần đến sự can thiệp thủ công.

Khác với bot hay trợ lý ảo truyền thống, tác nhân AI không chỉ tự động hóa, mà còn có thể hiểu, lý luận và hành động độc lập dựa trên trí tuệ nhân tạo. Nhờ đó, chúng xử lý tốt các tình huống khó nhằn như từ chối bảo hiểm, thiếu thông tin hoặc hồ sơ sai sót ngay từ khâu đăng ký.

Một ứng dụng nổi bật là khả năng thu thập và xử lý tài liệu (document capture). Tác nhân AI có thể đọc và trích xuất dữ liệu từ fax, scan hoặc văn bản viết tay, sau đó đẩy dữ liệu vào hệ thống bệnh viện theo thời gian thực, giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc của nhân viên hành chính.

Ngành X-quang là ví dụ điển hình. Việc chụp MRI hay CT đòi hỏi nhiều bước xác nhận trước khi bệnh nhân đến. Thay vì xử lý thủ công, tác nhân AI giúp đẩy nhanh quy trình, từ kiểm tra bảo hiểm đến tạo lệnh chụp, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn.

Dù không thay thế hoàn toàn yếu tố con người, tác nhân AI đang tạo bước nhảy vọt trong việc tối ưu vận hành và giảm lỗi. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, các tổ chức cần đảm bảo khả năng giải thích và giám sát, nhằm giữ vững tính minh bạch và niềm tin từ người dùng.

4. Hoa Kỳ tiến hành diễn tập khẩn cấp về bão mặt trời

Một cuộc diễn tập quy mô toàn quốc do chính phủ Mỹ tổ chức đã phơi bày những điểm yếu lớn trong khả năng dự báo và ứng phó với các sự kiện thời tiết không gian cực đoan, cụ thể là bão Mặt trời. Diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2024, cuộc tập trận do lực lượng SWORM (nhóm đặc nhiệm liên ngành về thời tiết không gian) điều phối, quy tụ các cơ quan chủ chốt như NOAA, FEMA và Bộ An ninh Nội địa.

Kịch bản giả định mô phỏng chuỗi sự kiện xảy ra trong 8 ngày vào đầu năm 2028, trong đó một vùng hoạt động mạnh trên Mặt trời hướng thẳng về Trái đất, đe dọa phi hành đoàn đang thực hiện sứ mệnh Artemis lên Mặt trăng và gây gián đoạn toàn cầu. Những người tham gia được yêu cầu đánh giá khả năng ứng phó, quy trình hành động và chính sách hiện hành của cơ quan mình.

Đáng chú ý, khi cuộc diễn tập vừa kết thúc, Trái đất thực sự hứng chịu một cơn bão địa từ cấp G5, mức cao nhất trong thang đo, gây ra cực quang rực rỡ và làm xáo trộn lưới điện cùng các vệ tinh. Sự trùng hợp này càng cho thấy mức độ cấp thiết của việc tăng cường giám sát thời tiết không gian.

Theo các chuyên gia, hiện chúng ta chỉ có khoảng 30 phút để đánh giá đầy đủ sức mạnh và tác động của các vụ phun trào vành nhật hoa trước khi chúng va chạm với Trái đất, một khoảng thời gian quá ngắn để phản ứng hiệu quả.

Báo cáo sau diễn tập kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào vệ tinh mới, hệ thống cảm biến tiên tiến, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để tăng khả năng cảnh báo sớm. Giống như phòng chống thiên tai hay an ninh mạng, việc chuẩn bị cho bão Mặt trời giờ đây đã trở thành một ưu tiên chiến lược của quốc gia.

