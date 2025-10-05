(PLO)- Tin công nghệ 5-10 sẽ có các nội dung như một cú chạm có thể khiến điện thoại của bạn bị chiếm quyền, Vertu Signature V có gì độc lạ?, hàng trăm triệu người dùng Windows sắp gặp nguy hiểm.

1. Một cú chạm có thể khiến điện thoại của bạn bị chiếm quyền

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) vừa cảnh báo về một hình thức tấn công mới thông qua popup trên iPhone hoặc Android, được gọi là ClickFix.

Theo đó, các popup giả này thường hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu bạn xác minh ID, nâng cấp ứng dụng hay đăng ký để tiếp tục truy cập… nhưng thực chất đây chỉ là mồi nhử để đánh lừa người dùng.

Khi nhấn vào, kẻ gian có thể chuyển hướng bạn đến các trang web giả mạo, yêu cầu cung cấp quyền, chèn mã độc hoặc lừa lấy thông tin cá nhân.

Nếu gặp popup kiểu này, cách xử lý tốt nhất là bạn hãy đóng toàn bộ ứng dụng, quay về màn hình chính, đừng cố nhấn nút “Close” hay kéo cửa sổ đi. Ngoài ra, người dùng cũng nên hạn chế nhắn các thông tin nhạy cảm, không mở liên kết hoặc file từ người lạ.

Nếu lỡ làm theo hướng dẫn trên popup, bạn cần thay đổi mật khẩu ngay lập tức, đồng thời báo ngân hàng nếu phát hiện các giao dịch bất thường.

Google cảnh báo tất cả người dùng Android không sử dụng mạng này (PLO)- Google vừa đưa ra cảnh báo về một dạng tấn công mới nhắm vào người dùng Android, lợi dụng kết nối 2G để gửi tin nhắn độc hại và xâm nhập thiết bị.

Tin công nghệ 5-10: Một cú chạm có thể khiến điện thoại của bạn bị chiếm quyền.

2. Vertu Signature V có gì độc lạ?

Signature V 4G được xem là phiên bản kế thừa từ dòng Signature S huyền thoại, đánh dấu bước tiến của Vertu trong việc giữ chất riêng giữa thị trường công nghệ phổ thông.

Mỗi thiết bị đều được chế tác hoàn toàn thủ công tại Anh, mất hàng trăm giờ để hoàn thiện. Khung thép không gỉ, bàn phím ruby và mặt lưng da cao cấp là những chi tiết giúp máy vừa mang tính nghệ thuật, vừa thể hiện giá trị bền vững theo thời gian.

Theo đại diện Vertu Việt Nam, Signature V 4G hiện là một trong những dòng máy có doanh số ổn định trong phân khúc xa xỉ. Các phiên bản như Pure Silver Clous De Paris hay Stainless Steel Pure Silver được ưa chuộng nhờ thiết kế tinh xảo và khả năng kết nối 4G ổn định, yếu tố hiếm gặp trên các dòng máy thủ công.

Đi kèm theo đó là hệ thống bảo mật dữ liệu nhiều lớp, dịch vụ cá nhân hóa và hỗ trợ riêng cho từng khách hàng. Đây được xem là cách Vertu duy trì sự khác biệt trong thời đại mà smartphone ngày càng giống nhau về tính năng.

Tin công nghệ 5-10: Điện thoại xa xỉ giữa thời đại phổ cập smartphone.

3. Hàng trăm triệu người dùng Windows sắp gặp nguy hiểm

Windows 10 sẽ chính thức không còn được hỗ trợ cập nhật bảo mật từ ngày 14-10-2025. Theo các báo cáo, hiện tại vẫn còn khoảng 41% PC trên toàn cầu (tương đương gần 600 triệu máy) vẫn đang chạy Windows 10, trong đó có khoảng 400 triệu thiết bị không đủ điều kiện để nâng cấp lên Windows 11, chủ yếu do thiếu TPM 2.0 hoặc CPU thế hệ phù hợp.

Khi không còn được hỗ trợ cập nhật, Windows 10 vẫn hoạt động bình thường, nhưng người dùng sẽ dễ bị tấn công hơn bởi mã độc, ransomware và các lỗ hổng mới.

Các tổ chức người tiêu dùng như Consumer Reports và EuroConsumers cũng nêu quan ngại việc Microsoft “loại bỏ” Windows 10 nhanh hơn so với các chu kỳ trước. Cụ thể, khi Windows 8 hết hỗ trợ (1-2016), chỉ còn 3,7% người dùng tiếp tục bám trụ, với Windows 8.1 (1-2023), con số này là 2,2%.

Tin công nghệ 5-10: Hàng trăm triệu người dùng Windows sắp gặp nguy hiểm.

Cách thay đổi tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để tránh mất quyền lợi (PLO)- Nếu lỡ nhập sai thông tin, người dùng có thể thay đổi lại tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để tránh mất quyền lợi.