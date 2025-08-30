Vì sao micro không dây ngày càng quan trọng?

(PLO)- Trong vài năm gần đây, micro không dây đã trở thành thiết bị quen thuộc với nhiều nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam, từ YouTuber, TikToker cho đến streamer hay phóng viên.

Sự tiện lợi khi di chuyển, chất lượng âm thanh rõ nét và khả năng kết nối nhanh gọn giúp micro không dây ngày càng được ưa chuộng.

Theo báo cáo của Global Market Insights, thị trường micro không dây đạt giá trị khoảng 3 tỉ USD năm 2024 và dự kiến tăng gấp đôi lên 6 tỉ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng 7,2%/năm. Một nghiên cứu khác của Verified Market Research cũng dự báo con số này đạt 3,67 tỉ USD vào năm 2032, tương ứng CAGR 8,57%.

Người dùng Internet thúc đẩy nhu cầu micro không dây

Ở Việt Nam, nhu cầu sử dụng micro không dây tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội. Theo DataReportal 2024, cả nước có 78,4 triệu người dùng Internet (chiếm 79,1% dân số) và 72,7 triệu người dùng mạng xã hội.

Những con số này cho thấy tiềm năng khổng lồ của ngành công nghiệp nội dung, đồng thời mở ra cơ hội cho các thiết bị hỗ trợ sản xuất như micro không dây.

Người dùng phổ thông, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng chú trọng đến chất lượng âm thanh trong các buổi họp trực tuyến, livestream bán hàng hay chia sẻ trên TikTok. Điều này giải thích vì sao các dòng micro nhỏ gọn, dễ dùng như DJI Mic 3 đang được quan tâm.

Khác với những thiết bị ghi âm truyền thống, bộ micro này tập trung vào tính cơ động: nhỏ gọn, kết nối ổn định và tích hợp khả năng ghi âm dự phòng. Với hệ thống micro kép, người dùng có thể vừa quay phỏng vấn, vừa thu độc lập để xử lý hậu kỳ.

Điểm đáng chú ý là thời lượng pin dài và hộp sạc đi kèm giúp kéo dài phiên làm việc, phù hợp với những nhà sáng tạo thường xuyên ghi hình ngoài trời. DJI cũng trang bị khả năng lọc gió và giảm nhiễu, điều mà nhiều vlogger hoặc streamer quan tâm khi phải quay trong môi trường phức tạp.

Micro không dây ngày càng rẻ và tốt.

Người dùng nên chọn micro không dây như thế nào?

Các chuyên gia công nghệ cho rằng, thay vì chạy theo những mẫu đắt tiền, người dùng nên cân nhắc mục đích sử dụng. Với nhu cầu quay vlog cá nhân hay bán hàng online, những bộ micro tầm giá 4-6 triệu đồng như DJI Mic 3 có thể đáp ứng tốt.

Trong khi đó, các nhà sáng tạo chuyên nghiệp hoặc phóng viên cần tính năng chống ồn, thu đa kênh và khả năng hoạt động ổn định ngoài trời có thể lựa chọn những dòng cao cấp hơn.

Cách kết nối iPhone với máy Mac bằng tính năng iPhone mirroring, không cần dây cáp (PLO)- Bắt đầu từ phiên bản iOS 18 beta 2 và macOS 15 Sequoia beta 2, người dùng đã có thể kết nối iPhone với máy Mac bằng tính năng iPhone mirroring, không cần dây cáp rườm rà.