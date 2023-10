Kỷ niệm 49 năm ngày lớp D6AN tựu trường Công an Trung ương

(PLO)-Giám đốc công an tỉnh Tây Ninh và Đoàn Cựu học viên D6AN về nguồn tại khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam

Ngày 8-10, Đoàn cựu học viên D6AN (D6 An ninh) đã tổ chức các hoạt động về nguồn, dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sỹ và gặp mặt kỷ niệm tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn Cựu học viên D6AN về nguồn. Ảnh: VT

Trung tướng, PGS-TS Nguyễn Xuân Mười, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trưởng ban liên lạc cựu học viên D6AN làm Trưởng đoàn.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã dành phút mặc niệm, thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng nơi ghi danh hơn 14000 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng CAND Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; Tượng đài Bác Hồ, Tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng tại Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam...

Đây là địa danh lịch sử, căn cứ địa cách mạng và niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau đó, Đoàn đã tổ chức trồng cây lưu niệm và ôn lại những ngày tháng hào hùng của tuổi trẻ…

Đại tá Nguyễn Văn Trãi cùng đoàn Cựu học viên D6AN thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VT

Những năm tháng chiến tranh, nơi đây từng là căn cứ của các thế hệ lãnh đạo Trung ương cục qua các thời kỳ, của cán bộ, chiến sĩ CAND đã sống, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết rất vinh dự được đón tiếp Đoàn cựu học viên D6AN (1974 -1979 ), Học viện An ninh nhân dân về Tây Ninh tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, gặp mặt truyền thống tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam.

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VÕ TÙNG