Lái xe khách bất cẩn làm 3 người tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận 14/07/2024 15:43

(PLO)- Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn rồi gây tai nạn làm 3 người tử vong.