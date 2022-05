Làm CCCD nhưng chưa nhận được, có làm lại được không?

Thời gian gần đây Pháp Luật TP.HCM nhận được thông tin của bạn đọc gửi về với thắc mắc về một số trường hợp cùng làm CCCD tại một thời điểm nhưng có người được trả thẻ CCCD trước, có người được trả thẻ sau, có người đã làm nhiều tháng nay vẫn chưa nhận được thẻ.

Do đó, có người dự định đi làm lại thẻ CCCD mới thay vì chờ đợi trả thẻ CCCD. Vậy liệu trường hợp đã làm thủ tục cấp CCCD nhưng chờ lâu vẫn chưa được trả thì có làm lại thẻ CCCD được không?

Trả lời vấn đề này Luật sư (LS) Lê Văn Bình, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: Điều 25 Luật CCCD 2014 quy định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý CCCD phải cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân trong thời hạn sau đây:

- Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp.

Căn cứ vào quy định trên có thể thấy thời hạn trả thẻ CCCD theo luật quy định cao nhất là 20 ngày.

Tuy nhiên, thời gian qua vì một số lý do khách quan (dịch bệnh…) nên việc trả thẻ CCCD chậm hơn so với quy định. Bộ Công an vẫn đang nỗ lực để giải quyết trả thẻ CCCD cho người dân.

Về vấn đề có được làm thủ tục lần hai để được cấp thẻ CCCD, LS Bình cũng cho biết Điều 23 Luật CCCD quy định thẻ CCCD được đổi trong trường hợp khi công dân có yêu cầu.

Tuy nhiên, đối với trường hợp đã làm thủ tục cấp CCCD nhưng chưa được trả thẻ thì khi đi làm thủ tục cấp lại lần hai, dữ liệu sẽ thể hiện đang chờ trả cấp CCCD nên sẽ không được giải quyết.

Do đó, bạn đọc bị chậm trả thẻ CCCD thì không nên đi làm thủ tục cấp lại, mà nên gọi đến tổng đài 1900.0368 để được giải đáp thắc mắc về công tác cấp CCCD, trong đó có việc giải đáp vấn đề chậm trả thẻ.