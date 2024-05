Lâm Đồng cung cấp thông tin các dự án trồng, chăm sóc cây xanh theo yêu cầu của Bộ Công an 04/05/2024 12:18

(PLO)- Theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng đang tổng hợp để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến hết năm 2023.

Ngày 4-5, Bộ Công an đang điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, trụ sở chính ở tỉnh Bình Phước và yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng cung cấp hồ sơ liên quan.

Một góc TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VT

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng được Bộ Công an yêu cầu cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan như quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng được yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ về đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn, hồ sơ thanh tra, kiểm tra đối với các dự án.

Để kịp tiến độ cung cấp cho Bộ Công an theo yêu cầu trước ngày 6-5, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính làm đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan thực hiện, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để gửi Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an.