Làm gì để đổi bằng lái xe nhanh và dễ nhất?

(PLO)- Đổi bằng lái xe mức 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia đã được thực hiện trên toàn quốc.

Sở GTVT TP.HCM vừa có công văn gửi UBND TP.HCM nhằm kiến nghị một số vấn đề trong việc tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, dịch vụ này đã được thực hiện tại TP.HCM từ 15-11.

Theo Sở GTVT TP, sau khi có văn bản của Bộ GTVT và Cục đường bộ Việt Nam, Sở đã triển khai dịch vụ công mức độ 4, đổi GPLX do ngành giao thông cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cần sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành có liên quan.

Do đó, Sở GTVT kiến nghị một số nội dung như sau: Sở Thông tin truyền thông tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công mức độ 4 để người dân biết và sử dụng.

“Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh được phép khám sức khỏe cho người lái xe ô tô trên địa bàn TP, cung cấp, kết nối dự liệu sức khỏe của người lái xe với cơ sở dữ liệu của Cục quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên Cổng dịch vụ công quốc gia”- văn bản của Sở GTVT kiến nghị.

Sở cũng kiến nghị UBND giao Công an TP chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an các Quận, huyện thực hiện cập nhật dữ liệu GPLX bị tước quyền sử dụng hoặc bị tạm giữ do chưa thực hiện quyết định xử phạt kịp thời theo quy định trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, Sở GTVT cũng kiến nghị UBND giao các quận, huyện, TP và các phòng công chứng chứng thực cấp và gửi bản sao điện tử giấy khám sức khỏe từ bản chính giấy khám sức khỏe của người lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo hướng dẫn của Chính phủ.

Trước đó, Cục đường bộ Việt Nam đã có buổi tập huấn và hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công mức độ 4, đổi GPLX do ngành giao thông cấp để triển khai trên toàn quốc.

“Sau khi được tập huấn, Sở GTVT TP.HCM đã tiếp nhận và cài đặt phần mềm, bố trí phòng chuyên môn, cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ để triển khai vấn đề này. Theo đó, dịch vụ đổi GPLX mức 4 đã sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày 15-11”- Sở GTVT cho hay.

THY NHUNG