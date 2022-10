Tài xế xe đầu kéo gây tai nạn sau 2 ngày bị CSGT giữ bằng lái

(PLO)- Tài xế chạy xe bị công an Bình Dương lập biên bản, tạm giữ bằng lái và hai ngày sau cũng vẫn lái chính chiếc xe này gây tai nạn tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 19-10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với VKSND và Công an thị xã Phú Mỹ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa một container đầu kéo và xe máy khiến một tử vong.

Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Minh Tỉnh (39 tuổi) điều khiển ô tô đầu kéo 51D-478.25, kéo theo rơ-mooc 51R-192.57 lưu thông theo hướng từ khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 ra Quốc lộ 51 về Đồng Nai.

Khi đi đến ngã tư giao giữa khu công nghiệp B1-A2 và Quốc lộ 51 (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ), Tỉnh điều khiển xe chuyển hướng rẽ phải vào Quốc lộ 51 thì xảy ra va chạm với xe máy 70L1-423.06 do ông Kiều Văn Đắt (57 tuổi, thường trú Hậu Giang) điều khiển chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn đã khiến ông Đắt tử vong.

Tai nạn xảy ra khi trời mưa to, ngay lối ra vào cổng khu công nghiệp và quốc lộ đã khiến giao thông khu vực bị tắc nghẽn nhiều giờ liền.

Lực lượng công an phải điều tiết giao thông để đảm bảo lưu thông trở lại.

Làm việc ban đầu với tài xế ô tô đầu kéo, công an ghi nhận sáng 17-10 tài xế Tỉnh bị Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ Giấy phép lái xe do lỗi điều khiển ô tô đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm với loại phương tiện đang điều khiển.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

NGUYỄN MẠNH - TRÙNG KHÁNH