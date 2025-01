Lãnh 13 năm tù vì... liên tục vay tiền người này để trả cho người khác 13/01/2025 17:00

(PLO)- Bị cáo khai nguyên nhân dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản là do kinh doanh thua lỗ, không quản lý được tài chính, liên tục vay tiền người này để trả cho người khác.

Ngày 13-1, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Bích Thắm 13 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Thắm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân.

Bị cáo Trương Bích Thắm bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 13 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 9-2022, bị cáo Thắm đã vay mượn tiền của nhiều người dân trên địa bàn huyện An Biên với lý do cần vốn mua bán đất, mở shop mỹ phẩm và quần áo may sẵn.

Thắm cam kết với các bị hại trả gốc và lãi trong vòng 1-3 tháng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắm chỉ trả lãi trong một thời gian ngắn, rồi ngừng. Sau đó, tiếp tục hỏi vay thêm tiền từ các nạn nhân.

Mặt khác, Thắm tham gia chơi hụi, rồi hốt hụi và không đóng tiền hụi còn lại. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt từ 5 bị hại lên hơn 2,9 tỉ đồng.

Đến tháng 2-2023, do mất khả năng chi trả, Thắm bỏ trốn đến tỉnh Bình Dương làm công nhân. Đến giữa tháng 7-2024, bất ngờ Thắm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú.

Tại phiên tòa, Thắm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo bị cáo Thắm, nguyên nhân dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản là do kinh doanh thua lỗ, không quản lý được tài chính. Cạnh đó, liên tục vay tiền người này để trả cho người khác, đồng thời sử dụng tiền để tham gia chơi hụi.