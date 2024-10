Giám đốc 1 công ty ở An Giang đến Kiên Giang mượn tài sản rồi chiếm đoạt 15/10/2024 20:36

(PLO)- Bị can Nguyễn Quan Nhựt đã vay, mượn, thuê tài sản của một người ở tỉnh Kiên Giang để khai thác mỏ than bùn tại huyện Kiên Lương rồi chiếm đoạt.

Chiều 14-10, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Quan Nhựt (43 tuổi, quê An Giang), Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy, để điều tra tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Quan Nhựt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: TẤN AN

Công an tỉnh Kiên Giang cũng khám xét nơi ở và trụ sở Công ty của Nguyễn Quan Nhựt ở An Giang và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, năm 2021-2022, Nhựt vay, mượn, thuê tài sản của ông NVT để khai thác mỏ than bùn tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 48 tỉ đồng.

Sau đó, Nhựt không trả nợ và chiếm đoạt tài sản của ông T. Qua nhiều lần đòi tài sản nhưng Nhựt không trả, ông T đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ.