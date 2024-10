Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam đối tượng lừa đảo ở Phú Quốc 13/10/2024 14:04

Ngày 13-10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam bốn tháng bị can Nguyễn Văn Hoàn (36 tuổi, quê quán tỉnh Lạng Sơn), để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Hoàn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Thông tin ban đầu, bị can Hoàn đã lợi dụng tư cách pháp nhân của một công ty, qua đó xin chủ trương đầu tư, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án là thửa đất có diện tích trên 50.000m2 tại ấp 4, xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Từ đó, Hoàn đã chiếm đoạt số tiền khoảng 5 tỉ đồng của nhiều cá nhân để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra mở rộng.