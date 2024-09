Bắt 1 chủ hụi ở tỉnh Kiên Giang chiếm đoạt 5 tỉ từ việc bán hụi khống

Ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Bích Thủy (51 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2007, Thủy làm chủ hụi và tổ chức nhiều dây hụi khác nhau, có nhiều người tham gia. Lúc đầu, Thủy giao hụi đầy đủ, đúng thời gian, nên các hụi viên tin tưởng, từ đó, số lượng người chơi hụi của Thủy ngày càng nhiều.

Đến tháng 4-2020, lợi dụng việc các hụi viên tuy chơi hụi không biết nhau, không đi bỏ thăm khui hụi. Do đó, Thủy đã tự ý lấy tên họ hốt hụi, chiếm đoạt tiền. Hành vi này của Thủy các hụi viên không biết, nên vẫn đóng tiền hụi sống cho Thủy bình thường.

Ngoài ra, Thủy nói dối có hụi viên cần bán hụi để người khác cần mua lại thì giao tiền cho Thủy. Do người mua hụi đều là những người tham gia tin tưởng, nên nói bao nhiêu thì hụi viên đưa tiền mua hụi cho Thủy bấy nhiêu.

Đến giữa tháng 3-2023, bất ngờ Thủy tuyên bố bể hụi. Thời điểm này, Thủy đang làm chủ tổng cộng 27 dây hụi tháng và hụi nửa tháng. Theo hồ sơ, từ tháng 4-2020 đến tháng 7-2022, Thủy đã bán hàng chục phần hụi khống cho nhiều hụi viên, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang thông báo những ai là bị hại trong vụ án do Thủy gây ra, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang để cung cấp thông tin.