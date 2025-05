Tìm bị hại trong vụ lừa đảo ba dự án bất động sản tại Long An 04/05/2025 21:09

(PLO)- Công an tỉnh Long An tiếp tục ra thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo ba dự án bất động sản do bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng và đồng phạm thực hiện.

Ngày 4-5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đang tiếp tục phát đi thông báo đề nghị người dân từng ký hợp đồng mua đất tại ba dự án bất động sản trên địa bàn huyện Đức Hòa khẩn trương trình báo để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Long An, vụ án liên quan đến ba dự án bất động sản gồm: Đất Xanh ở xã Mỹ Hạnh Nam; Thiên Phúc Hoàng Gia và Hưng Thịnh Cát Tường địa bàn huyện Đức Hòa.

Hai bị can Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Cẩm Hồng.

Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) cùng một số đồng phạm đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của người dân thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án nói trên.

Cơ quan chức năng làm rõ, thủ đoạn lừa đảo là thông qua việc rao bán các lô nền và điểm kinh doanh trong các dự án chưa hoàn thiện pháp lý, sau đó ký hợp đồng nguyên tắc để nhận tiền cọc hoặc thanh toán từng phần từ người mua.

Trước đó, vào tháng 12-2020, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Đất Xanh tại xã Mỹ Hạnh Nam.

Đến giữa năm 2022, cơ quan điều tra bắt tạm giam bà Hồng và Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) khi hai bị can đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện thủ đoạn tương tự cũng được nhóm bị can áp dụng tại hai dự án Thiên Phúc Hoàng Gia và Hưng Thịnh Cát Tường, nên tiếp tục ra thông báo tìm người bị hại.

Công an tỉnh Long An đề nghị những người liên quan đến ba dự án nói trên sớm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An (số 493, đường Châu Thị Kim, phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An. SĐT: 02723.989.212) để cung cấp hồ sơ, chứng cứ. Hạn chót tiếp nhận là ngày 12-5-2025.