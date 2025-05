Nghệ An: 1 phó trưởng phòng tham ô tài sản để đánh bạc và trả nợ 04/05/2025 19:06

(PLO)- Lợi dụng nhiệm vụ được giao, một phó trưởng phòng ở Nghệ An đã tham ô tài sản rồi mang đi đánh bạc.

Ngày 4-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Tứ Trạch về tội tham ô tài sản.

Bị can Hoàng Tứ Trạch.

Lúc thực hiện hành vi phạm tội, Trạch (40 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) đang giữ chức Phó Trưởng phòng kinh doanh của Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An.

Theo cơ quan công an, tháng 5-2024, Trạch được Công ty CP Thương mại Miền núi Nghệ An giao nhiệm vụ thu hồi công nợ một số khách hàng của công ty. Thay vì hướng dẫn khách hàng chuyển tiền nợ vào tài khoản của công ty thì Trạch lại bảo khách hàng chuyển vào tài khoản của cá nhân Trạch hơn 1,5 tỉ đồng.

Đến đầu tháng 10-2024, khi bị công ty phát hiện, Trạch vẫn không hoàn lại tiền cho công ty.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã dùng số tiền tham ô để đánh bạc và trả nợ cho bản thân.