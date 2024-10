Cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện ở tỉnh Kiên Giang bị bắt 15/10/2024 11:46

(PLO)- Bị can Phạm Đình Chiến, cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trưa 15-10, nguồn tin của PLO cho hay Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Đình Chiến, cựu Phó Viện trưởng VKSND huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) để điều tra tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 5-2024, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang ký ban hành Thông báo kết luận nội dung đơn tố cáo của ông NVL (ngụ ở huyện Kiên Hải). Theo đó, trong năm nội dung ông L tố cáo, có hai nội dung tố cáo đúng, một nội dung đúng một phần và hai nội dung chưa đủ cơ sở.

Cụ thể, theo bản Thông báo kết luận, nội dung tố cáo từ ngày 15-11-2021 đến ngày 27-6-2022, ông Chiến nhờ ông Đoàn Hoài Thương chuyển mượn tiền chín lần, với tổng số tiền 34,5 triệu đồng là đúng.

Nội dung thứ hai được xác định tố cáo đúng, đó là: “Trong quá trình giải quyết vụ án cố ý gây thương tích, ông Chiến đã điện thoại, nhắn tin yêu cầu ông Thương cung cấp các loại hải sản, bia, thuốc lá... tổng cộng trị giá hơn 7,3 triệu đồng”.

Còn nội dung tố cáo ông Chiến hướng dẫn giúp đỡ các bị can chỉ đúng một phần. Theo đó, sau khi ông L bị bắt tạm giam trong vụ án cố ý gây thương tích, ông Thương là người trực tiếp liên hệ với ông Chiến để nhờ hướng dẫn các thủ tục để tại ngoại, giảm nhẹ hình phạt cho bị can hai bị can, trong đó có ông L.