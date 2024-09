Lãnh đạo quận 12 nêu lý do không phát hiện sai phạm ở Mái ấm Hoa Hồng 05/09/2024 19:21

Chiều 5-9, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND quận 12 Võ Thị Chính, đã thông về vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng.

Bài học để quản lý chặt chẽ các cơ sở bảo trợ xã hội

Bà Chính chia sẻ, lãnh đạo quận 12, lấy làm tiếc khi vụ việc này xảy ra trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND quận 12 Võ Thị Chính tại họp báo chiều 5-9. Ảnh: P.A

Theo bà Chính, thời gian qua, quận đã có nhiều chỉ đạo kiểm tra, giám sát để phòng ngừa các vi phạm trong các cơ sở trợ giúp xã hội, nhất là công tác chăm lo cho trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với Mái ấm Hoa Hồng, quận 12 đã nhiều lần kiểm tra, kể cả thường xuyên lẫn đột xuất. Gần đây nhất, tháng 7 vừa qua, Ủy ban MTTQ quận 12, phường Trung Mỹ Tây đã trực tiếp xuống cơ sở này giám sát. Tuy nhiên, chưa lần nào phát hiện số lượng trẻ chăm sóc tại đây vượt quá số lượng quy định cũng như hành vi bạo hành trẻ.

“Chứng tỏ, chủ cơ sở đã có sự nghiên cứu đối phó với cơ quan nhà nước” – bà Chính nói.

Phó Chủ tịch UBND quận 12 nhấn mạnh: Quan điểm của quận là phải xử lý kiên quyết, mạnh tay để răn đe, phòng ngừa. Đồng thời trên tinh thần ưu tiên đảm bảo an toàn cho trẻ, do đó, bước xử lý đầu tiên là đưa các em về nơi an toàn để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Bà Võ Thị Chính thông tin thêm, Công an quận 12 đang điều tra việc “phát sinh” 47 trẻ so với lần kiểm tra trước (39 trẻ) và các hành vi trục lợi để xử lý đúng quy định.

Giải thích rõ hơn về việc không phát hiện cơ sở này sai phạm, bà Chính cho biết, việc kiểm tra thường xuyên thì phải có kế hoạch và thông báo trước cho cơ sở nên khó phát hiện sai phạm.

Mặt khác, quận có chỉ đạo tăng cường nắm thông tin của các cơ sở này thông qua cô chú hàng xóm, cảnh sát khu vực, kênh thông tin phản ánh để kiểm tra đột xuất song cơ sở này rất im ắng.

“Sự việc này cũng là bài học để quận quản lý chặt chẽ hơn nữa các cơ sở bảo trợ xã hội thông qua kiểm tra thường xuyên, đột xuất, nắm bắt tình hình” - bà Chính nói thêm.

Giám sát các nguồn vận động tại cơ sở bảo trợ xã hội

Cũng tại họp báo, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Nguyễn Tăng Minh cho biết, hôm nay, Sở đã cử đoàn đến thăm các cháu tại nơi ở mới và ghi nhận chung các cháu đều khỏe; một số cháu bị bệnh đang được điều trị ở bệnh viện chuyên môn.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Nguyễn Tăng Minh. Ảnh: PA

Ông Minh khẳng định hành vi bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ông đề nghị quận 12 và các địa phương có cơ sở bảo trợ xã hội phải thường xuyên kiểm tra, giám sát thường xuyên, thực chất và kiểm tra chéo.

Về việc giám sát các nguồn vận động tại cơ sở bảo trợ xã hội, ông Minh cho biết, phần lớn các cơ sở thực hiện tốt, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên có một số cơ sở không nhận quà, chỉ nhận tiền.

“Việc này nếu phải hiện phải chấn chỉnh ngay vì các cháu cũng cần quà như tã sửa, thức ăn, tập vở…” – ông Minh nói và đề nghị nếu có tình trạng này cần phản ánh ngay với cơ quan chức năng.

Ông Minh thừa nhận có sự đối phó tinh vi ở các cơ sở, nếu có thông tin thì đưa các cháu đi học để che giấu quy mô cơ sở.