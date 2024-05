Lãnh đạo TP.HCM dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú 01/05/2024 11:09

Sáng 1-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn đại biểu TP.HCM đến viếng Tổng Bí thư Trần Phú tại di tích Bệnh viện Chợ Quán (quận 5).

Hoạt động được diễn ra nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn đại biểu TP.HCM đến viếng Tổng Bí thư Trần Phú tại di tích bệnh viện Chợ Quán. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại đây, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của nhân dân.

Sau đó, đoàn di chuyển tham quan từng gian phòng của khu di tích, nơi từng giam giữ Tổng Bí thư Trần Phú và nhiều chiến sĩ cách mạng như Trần Não, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Trỗi…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải dâng hương Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: BẢO PHƯƠNG



Tổng Bí thư Trần Phú sinh ngày 1-5-1904, xuất thân từ một gia đình nhà nho yêu nước, tại thành An Thổ, phủ Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay là xã An Dân, huyện Tuy An).

Tháng 7-1930, ông được bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và được phân công trực tiếp khởi thảo Luận cương Chính trị của Đảng.

Đến tháng 10-1930, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cương vị quan trọng này, ông đã có những đóng góp to lớn trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ngày 26-8-1931, Tổng Bí thư Trần Phú sau khi bị bắt, tra tấn, lâm trọng bệnh được đưa về khu trại giam này. Đến ngày 6-9-1931, ông hy sinh ở tuổi 27.