Lãnh đạo và nhân viên 1 quỹ tín dụng ở Đồng Nai chiếm đoạt hơn 33,7 tỉ đồng

(PLO)- Lãnh đạo và nhân viên của Quỹ Tín dụng nhân dân đã chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân, dẫn đến thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỉ đồng.

Chiều 17-7, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 6 bị cáo về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm (đóng tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất).

Theo cáo trạng, Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm được thành lập từ năm 1996 và đã có nhiều sự thay đổi về nhân sự. Trong đó, Vũ Văn Hòa làm Chủ tịch HĐQT từ năm 1998-2019.

Từ năm 2008, Hòa, Xuyến, Dũng, Hưng, Lợi, Hà, Quyền, Minh là những người tham gia điều hành, quản lý Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm đã cùng bàn bạc chiếm đoạt tiền của quỹ bằng cách trực tiếp đứng tên lập khống hồ sơ tín dụng để vay tiền tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi và gốc.

Khi đến hạn tất toán hợp đồng, các bị cáo lại lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước; không đưa tiền gửi của hơn 90 khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lời mà chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân dẫn đến hoạt động thu không đủ bù chi, phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho khách hàng gửi trước… dẫn đến thâm hụt số tiền hơn 33,7 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong một thời gian dài, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các bị cáo và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khả năng khắc phục và thu hồi tài sản trả cho người liên quan (khách hàng quỹ tín dụng) là rất khó và gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần thiệt hại nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Xuyến (67 tuổi, nguyên giám đốc) mức án 13 năm tù, Trần Ngọc Hưng (78 tuổi, nguyên thủ quỹ) 10 năm tù, Vũ Thanh Hà (63 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) 12 năm tù, Trần Uy Quyền (61 tuổi, nguyên kiểm soát viên) 12 năm tù, Trần Hiến Minh (60 tuổi, nguyên kiểm soát viên) 12 năm tù và Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi, nguyên kế toán trưởng) 10 năm tù.

Tòa cũng buộc 6 bị cáo phải bồi thường tổng số tiền hơn 22,8 tỉ đồng. Riêng bị can Vũ Văn Hòa (nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Gia Kiệm) phải nộp lại số tiền hơn 6,2 tỷ đồng; Nguyễn Văn Lợi (nguyên Trưởng ban kiểm soát Quỹ) phải nộp lại hơn 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, do 2 bị can Hòa và Lợi đều đã chết nên dành quyền khởi kiện cho Quỹ Tín dụng Nhân dân Gia Kiệm bằng một vụ án dân sự khác.

VŨ HỘI