Lấy ý kiến người dân về dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

(PLO)- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai ra kế hoạch lấy ý kiến cộng đồng dân cư về cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu để dự án được thực hiện dân chủ, công khai.

Cụ thể, nhằm gặp gỡ, thông tin và lắng nghe ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch lấy ý kiến cộng đồng dân cư để dự án được thực hiện dân chủ, công khai, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 đi qua địa bàn các xã Long Đức, Lộc An, Long An, An Phước thuộc huyện Long Thành và phường Phước Tân, Tam Phước thuộc TP Biên Hòa.

UBMTQVN tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức năm hội nghị ở mỗi địa phương và mời đại diện 200 đến 250 hộ dân ở mỗi xã, phường trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dự án đến lấy ý kiến.

Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ được ngành chức năng của tỉnh tổ chức vào ba ngày 19 đến 21-10 tới đây.

Được biết, Chính phủ đã trình Quốc hội báo cáo tiền khả thi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài 53,7 km đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34 km. Dự án có điểm đầu tại kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua TP Biên Hòa ( tỉnh Đồng Nai); điểm cuối giao với quốc lộ 56 thuộc TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư xây dựng với quy mô 4 - 6 làn xe, thực hiện giải phóng mặt bằng một lần với quy mô 6 - 8 làn xe theo quy hoạch. Tổng mức đầu tư của dự án gần 18 ngàn tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công gồm: nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công, vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách các địa phương...

Cũng theo tờ trình, Chính phủ đề xuất khởi công dự án trong năm 2023 và cơ bản hoàn thành trong năm 2025.

Để phục vụ xây dựng dự án, tỉnh Đồng Nai sẽ phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 373 ha trên địa bàn TP Biên Hòa và huyện Long Thành. Đồng thời, thực hiện bố trí tái định cư cho hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Hiện nay, Đồng Nai đã quy hoạch xây dựng ba khu tái định cư, một là khu tái định cư tại TP Biên Hòa và hai khu tái định cư tại huyện Long Thành để bố trí tái định cư cho các hộ dân.

VŨ HỘI