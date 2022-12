Lễ hội Âm nhạc “Hò dô” 2022 thăng hoa đến phút cuối

(PLO)- Sau hai năm ảnh hưởng dịch COVID-19, lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 2 - “Hò dô” năm 2022 đã chính thức trở lại, với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Lễ hội diễn ra từ ngày 8 đến 11-12, đã trở thành điểm đến của đông đảo người dân TP.HCM tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức).

Âm nhạc Đông - Tây kết nối khán giả

HOZO 2022 (HOZO - Ho Chi Minh City International Music Festival 2022) đã quy tụ 250 nghệ sĩ trong và ngoài nước cùng nhau biểu diễn. Hàng ngàn khán giả đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên cầu Thủ Thiêm để thưởng thức buổi tiệc âm nhạc chất lượng đến từ loạt sao quốc tế như Ricky Kej, ban nhạc La Sra, Tomasa hay Unlimited band...

Ngoài ra, chương trình cũng có những bản nhạc riêng biệt đậm chất Việt Nam nhưng mang màu sắc hiện đại như liên khúc dân ca ba miền gồm Xe chỉ luồn kim, Trống cơm, Còn duyên, Đi cấy, Lý ngựa ô, Hò dô, Múa sạp xòe hoa do Dzung, Hà Lê và HOZO Festival Ca Vũ Team thể hiện.

Ngoài ra, âm nhạc thiếu nhi là “món mới” của lễ hội năm nay. Hai khách mời trình diễn chính thức trong phần này đều là người lớn, đó là Alastair Moock (đề cử Grammy) và nhóm nhạc tân binh Dragon Plus.

Đặc biệt, điều được khán giả mong đợi nhất chính là màn trình diễn của Babyface - nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng với 12 lần nhận giải Grammy và màn kết hợp giữa ông cùng O Sen Ngọc Mai.

Babyface và ban nhạc đồng hành đã đem đến những ca khúc làm nên tên tuổi của mình như Where will you go, Everytime I close my eyes, Two Occasions... và song ca bài How could an angel break my heart của Toni Braxton với O Sen Ngọc Mai. Màn biểu diễn cả hai đã có sự lắng nghe để nương tựa nhau và tạo nên sự hòa quyện khiến khán giả “đứng ngồi không yên”.

“Tôi đã được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc rất tuyệt vời. Tôi rất phấn khích sau tiết mục của Babyface. Nghe nhiều bạn bè kể lại thì mùa 1 cũng không hoành tráng như thế này” - khán giả Trường Giang chia sẻ.

HOZO 2022 đã hoàn thành vai trò của mình khi xóa tan mọi khoảng cách và kết nối hàng ngàn khán giả với nhau để họ cùng hòa giọng, cùng vỗ tay reo hò cho bữa tiệc âm nhạc đáng nhớ dù có sự khác biệt từ văn hóa đến ngôn ngữ.

Lễ hội gắn liền với việc bảo vệ môi trường

Không chỉ là một lễ hội âm nhạc đơn thuần, HOZO 2022 còn nằm trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của TP.HCM.

Lễ hội là không gian đầy sôi động, hấp dẫn, tạo điều kiện cho khán giả yêu nhạc được tiếp cận với những phần trình diễn chất lượng, mang tầm vóc quốc tế cũng như cơ hội được tiếp xúc với sự phong phú của nhiều thể loại âm nhạc trên thế giới. Lễ hội với thông điệp mang thế giới và Việt Nam đến gần nhau hơn. Bà PHAN THỊ THẮNG,

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Chia sẻ về điều này, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, cho biết: “Chúng tôi thể hiện quyết tâm kiên trì theo đuổi sự nghiệp xây dựng nền công nghiệp văn hóa, tạo dựng thương hiệu văn hóa riêng của TP.

Qua lễ hội âm nhạc quốc tế này, TP mong muốn lan tỏa những thông điệp tích cực, tươi sáng và văn minh để kết nối không khí, nguồn năng lượng tích cực giữa các quốc gia trên thế giới.

Lễ hội Âm nhạc quốc tế TP.HCM HOZO sẽ tạo một sân chơi gần gũi, cởi mở, để khán giảdễ dàng tiếp cận với các loại hình âm nhạc đang là xu hướng trên thế giới. Từ những cuộc giao lưu thế này, âm nhạc và các xu hướng âm nhạc trong nước mới có thêm cơ hội cọ xát, học hỏi, đổi mới để tạo ra sự khác biệt cho mình”.

Bên cạnh đó, vấn đề môi trường cũng luôn được nêu cao tại HOZO 2022. Chia sẻ tại đêm nhạc 10-12, nhạc sĩ Huy Tuấn - Tổng đạo diễn HOZO 2022 cho biết: “Đây là năm thứ hai chúng tôi tổ chức “Hò dô” nhưng lần nào cũng vậy, chúng tôi luôn luôn gắn một thông điệp về môi trường.

Hò dô là một điệu hò ở trên biển, đất nước chúng ta luôn gắn liền với biển nhưng hiện nay tình trạng biển của chúng ta ô nhiễm rất nặng nề. Vì lẽ đó, chúng tôi luôn muốn nhắc đến tất cả người yêu âm nhạc, yêu “Hò dô” chính là: “More music, less plastic””.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết thêm vấn đề bảo vệ môi trường đã được HOZO 2022 áp dụng thực tế khi ban tổ chức tiếp tục sử dụng hình thức đăng ký và gửi vé điện tử đến người tham dự, hạn chế tối đa việc dùng giấy để bảo vệ môi trường.

Các hình ảnh lồng ghép thông điệp về bảo vệ môi trường được bố trí xuyên suốt không gian lễ hội. Ngoài ra, các hình thức sử dụng rác thải nhựa một lần không được khuyến khích trong không gian lễ hội, thay vào đó ưu tiên sử dụng các bao bì, sản phẩm làm từ chất liệu thân thiện với môi trường. Đồng thời, biệt đội phản ứng nhanh HOZO cũng sẽ trở lại sau mỗi đêm diễn, sẵn sàng giữ cho toàn bộ tuyến đường và khu vực diễn ra lễ hội được sạch sẽ.

Những điểm mới cùng chút tiếc nuối Năm 2019, lễ hội âm nhạc quốc tế chỉ được tổ chức tại một địa điểm là phố đi bộ Nguyễn Huệ khiến không gian kết nối bị hạn hẹp. Do đó, HOZO 2022 đã tổ chức thêm địa điểm tại cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức, TP.HCM). Tại đây, các không gian ẩm thực, gian hàng lưu niệm cũng như văn hóa được phát huy một cách tối đa và du khách nước ngoài đến đây có thêm không gian để được trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, điều khiến khán giả tiếc nuối chính là chương trình âm nhạc của lễ hội dàn trải chiếm nhiều thời gian khiến nhiều khán giả không kiên nhẫn phải bỏ về. Chính vì vậy các tiết mục được xem là “đinh” của chương trình xếp ở cuối đã bị bỏ lỡ. “Thực sự thời gian đợi giữa các tiết mục quá lâu, có khi xong tiết mục này thì phải đợi gần 15 phút tiết mục sau mới bắt đầu trình diễn khiến chương trình bị kéo dài đến tối muộn. Như đêm nay có phần trình diễn của Babyface nên mình phải cố nán lại để xem, còn những người bạn xung quanh mình đã về gần hết vì đợi quá lâu” - một khán giả chia sẻ.

NGUYỄN HÀ