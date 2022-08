Lê Huỳnh Đức khó ngăn thầy trò HLV Kiatisak

Hai ngày trước trận tiếp đội bóng phố núi, Sài Gòn FC bất ngờ bổ nhiệm HLV Lê Huỳnh Đức nghỉ việc ở SHB Đà Nẵng hơn một năm qua về làm giám đốc kỹ thuật, cố vấn chuyên môn cho HLV Phùng Thanh Phương. Thời gian quá gấp gáp có thể khiến cựu tuyển thủ Việt Nam chưa có nhiều hiến kế thay đổi trong cách chơi của đội chủ sân Thống Nhất trước một đối thủ đang lên tinh thần cao như thầy trò HLV Kiatisak.

HA Gia Lai ẵm trọn bộ sưu tập xuất sắc nhất tháng 7 dành cho tập thể, cá nhân HLV Kiatisak và tiền đạo Văn Toàn đã nói thay cho sự vươn lên mạnh mẽ của họ. Năm trận sau giai đoạn ngưng nghỉ, đội bóng của bầu Đức hòa một trận, thắng bốn trận liên tiếp để chễm chệ top 3 với 16 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội 4 điểm.

Zico Thái chắc chắn không muốn cho đối thủ chính bứt đi quá xa, khi tham vọng của HA Gia Lai mùa này không ngoài chức vô địch V-League, sau nửa mùa trước từng lên ngôi số 1 lại không may bị hủy giải do dịch COVID-19. Hơn nữa, một chiến thắng ở sân Thống Nhất sẽ giúp cho khí thế cầu thủ phố núi rộn ràng hơn trong trận đấu tiếp theo gặp Hà Nội chẳng khác gì chung kết lượt đi.

Thêm chút may mắn cho HLV Kiatisak khi tiền đạo Công Phượng vừa hồi phục chấn thương trở lại sớm hơn dự kiến, giúp ông có nhiều đường binh trợ giúp cho cặp chân sút đang lên Brandao - Văn Toàn bốn trận liên tiếp thay nhau nổ súng.

Trong khi đó, cố vấn Lê Huỳnh Đức sẽ gặp nhiều khó khăn do mới tiếp cận Sài Gòn FC, cùng sự chật vật ở một đội hình có nhiều chắp vá lẫn thiếu ngôi sao có khả năng tạo đột biến cao. Cặp bài trùng Lê Huỳnh Đức và Phùng Thanh Phương có thể hiểu lối chơi của Zico Thái, biết rõ các nhân tố nguy hiểm của HA Gia Lai nhưng để kiềm chế họ không dễ. Ban huấn luyện Sài Gòn FC gần như nhắm mắt vẫn có thể đoán biết đội hình xuất phát của đối phương, bao gồm các gương mặt quen thuộc như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn… mà cái chính là chủ sân Thống Nhất không đủ người có năng lực đánh phủ đầu họ.

Thật ngạc nhiên khi con số bàn thắng của đội cuối bảng Sài Gòn FC lại cao hơn top 3 HA Gia Lai (12 bàn so với 10), ngược lại yếu huyệt của học trò HLV Phùng Thanh Phương là thủng lưới nhiều nhất V-League, áp đảo đội khách (21 bàn so với sáu).

Dễ hình dung thế trận tấn công một chiều sẽ nghiêng về HA Gia Lai với dàn hỏa lực mạnh, hưng phấn cao, cùng lực lượng cổ động viên cuồng nhiệt và đông đảo dù chơi trên sân khách. Cơ hội chia điểm của

Sài Gòn FC rất nhỏ.•

Cấm cửa sân Lạch Tray

+ Sự cố ban tổ chức sân để một cổ động viên Hải Phòng phun nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà ở hai vòng đấu trước đã khiến họ trả giá khi sân Lạch Tray bị đóng cửa, không có khán giả trong trận tiếp SHB Đà Nẵng ngày 5-8 (On Football trực tiếp 18 giờ). Mất đi nguồn động lực lớn, lại quá phụ thuộc vào chân sút Rimario có lẽ không khó cho đội khách bắt bài để lấy ít nhất 1 điểm. Hơn nữa, phong độ của Hải Phòng thời điểm này không tốt khi thua 4/5 trận gần nhất, trong lúc SHB Đà Nẵng đang lên với ba chiến thắng liên tiếp.

+ Trận đấu sớm vòng 11 V-League khác cùng ngày 5-8, nhà đương kim vô địch Viettel trong giai đoạn sa sút so với chính mình lại gặp may khi chỉ tiếp B. Bình Dương còn sa sút hơn (VTV6 trực tiếp 19 giờ 15). HLV Lư Đình Tuấn tiếp quản chiếc ghế nóng của đội khách có màn ra mắt nhiều trắc trở vì vắng chân sút số 1 Tiến Linh do chấn thương. Nhưng cả khi có lực lượng mạnh nhất, B. Bình Dương so sánh từng vị trí vẫn chưa là đối trọng lớn của Viettel. Một trận hòa là thành công của tân HLV Lư Đình Tuấn. TT