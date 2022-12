Lewandowski lên tiếng về việc Messi trở lại Barcelona

(PLO)- Tiền đạo Robert Lewandowski của Barcelona đã nói rõ cảm xúc của mình về khả năng Lionel Messi trở lại Camp Nou thi đấu cùng anh trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski đã nói về mong muốn được chơi bóng cùng Lionel Messi, chỉ vài ngày sau khi chủ tịch Barcelona Joan Laporta tuyên bố muốn đưa nhà vô địch World Cup 2022 trở lại Camp Nou.

Vào mùa hè năm ngoái, Messi rời Barca trong nước mắt để gia nhập PSG dưới dạng chuyển nhượng tự do trong bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Barca gặp khó khăn tài chính không thể giữ Messi ở lại.

Sau mùa bóng đầu tiên khó khăn tại đội bóng thành Paris, Messi đã ghi 12 bàn và có thêm 14 kiến tạo cho PSG ở mùa giải năm nay. Messi dần thích nghi với cuộc sống mới tại Paris sau khi anh dành gần như cả sự nghiệp bóng đá sống tại Barcelona.

Messi vừa dẫn dắt tuyển Argentina đăng quang World Cup 2022 sau trận chung kết thắng Pháp ở loạt sút luân lưu. Sau World Cup, có thông tin cho rằng Messi đã đạt thỏa thuận miệng gia hạn hợp đồng với PSG, khi mà hợp đồng hiện tại giữa hai bên sẽ kết thúc vào mùa hè sang năm.

Trước đó, Messi cũng từ chối các cuộc điện thoại từ người đại diện thay mặt cho chủ tịch Barcelona Joan Laporta, người đang khát khao đưa Messi trở lại đội nhà. Chiến thuật của Laporta dường như đã gặp thất bại nặng nề nhưng ông không bỏ cuộc.

Joan Laporta tiếp tục lên kế hoạch đích thân gặp Messi trong lễ trao giải quả bóng vàng thế giới 2022 – Ballon d’Or vào tháng 10 vừa qua nhưng nỗ lực đó lại không thành công. CLB Inter Miami đến từ giải MLS của Mỹ cũng đang theo đuổi Messi. Nhưng dường như Messi đang hướng về thành Paris và chọn cách ở lại.

Bất chấp điều đó, Joan Laporta vẫn tiếp tục công khai lên tiếng về khả năng đưa Messi trở lại Barcelona. Vào tuần trước, Laporta tuyên bố thẳng thừng rằng, ông muốn Messi trở về sân Camp Nou thi đấu trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ El Mundo Deportivo hôm qua (27-12, giờ quốc tế), tiền đạo của Barcelona Robert Lewandowski đã nhắc lại mong muốn được chơi bên cạnh Messi trước khi cả hai treo giày. Điều đó làm làm dấy lên đồn đoán rằng đội trưởng tuyển Argentina có thể trở lại Camp Nou.

Khi được hỏi liệu mình có muốn chơi cùng đội với Lionel Messi không, Robert Lewandowski trả lời: ‘Điều đó không phụ thuộc vào tôi. Tất nhiên, chúng ta thấy rằng, bây giờ anh ấy chơi giống một 'tiền vệ kiến ​​thiết' hơn.

Có thể Lionel Messi ghi ít bàn thắng hơn và chuyền nhiều hơn cho đồng đội mặc dù anh ấy vẫn tiếp tục ghi bàn. Nhưng so với những thời điểm khác, anh ấy bây giờ là cầu thủ bóng đá mà bất kỳ tiền đạo nào cũng mơ ước được chơi bên cạnh’.

Trong quá khứ, Robert Lewandowski và Lionel Messi từng có xích mích với nhau xung quanh lễ trao giải Quả bóng vàng thế giới năm 2021 mà tiền đạo người Ba Lan đã thua sít sao tiền đạo người Argentina.

Khi đó, Lewandowski tố cáo Messi hứa bầu cho anh nhưng không giữ lời. Thay vào đó, Messi chọn hai người đồng đội tại PSG là Kylian Mbappe, Neymar và Karim Benzema ở cả giải Quả bóng vàng thế giới lẫn giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2021 – FIFA The Best. Cuối cùng, Lewandowski thua Messi ở giải Quả bóng vàng nhưng thắng giải The Best.

Lewandoski khi đó còn thi đấu cho Bayern Munich cho biết: ‘Tôi đã bỏ phiếu cho Lionel Messi vì tôi đánh giá cao những gì anh ấy làm được trong năm nay và trước đó. Messi nói rằng anh ấy sẽ bầu chọn Quả bóng vàng thế giới cho tôi.

Sau này, quan điểm của Lionel Messi có thay đổi hay không? Tôi không biết. Tôi không có gì phàn nàn, anh ấy đã đưa ra quyết định của mình và thế là xong. Dù sao thì tôi cũng đã nhận được giải thưởng (The Best)’.

