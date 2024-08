LHQ cảnh báo sự trỗi dậy của IS, nguy cơ lan tới châu Âu 10/08/2024 09:02

(PLO)- Liên Hợp Quốc cảnh báo việc tổ chức IS trỗi dậy mạnh có thể khiến một vùng rộng lớn lãnh thổ châu Phi và thậm chí cả châu Âu rơi vào tay bọn khủng bố.

Văn phòng Chống khủng bố của Liên Hợp quốc (UNOCT) cảnh báo một vùng rộng lớn lãnh thổ ở một số khu vực ở châu Phi có thể rơi vào tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các chi nhánh của nó, đài RT hôm 9-8 đưa tin.

UNOCT nhấn mạnh nguy cơ tổ chức IS trỗi dậy và lưu ý rằng các nhóm thánh chiến có liên hệ với chúng đã mở rộng hoạt động ở châu Phi, Syria, Iraq và Afghanistan.

Một nhóm thánh chiến có liên hệ với tổ chức khủng bố IS tại Burkina Faso. Ảnh: FDD'S LONG WAR JOURNAL

Tình hình khu vực Tây Phi và Sahel được đánh giá là “vẫn còn nhiều thách thức và phức tạp” khi các nhóm có liên hệ với IS đang mở rộng và thể hiện “khả năng phục hồi và thích ứng” trước các nỗ lực chống khủng bố toàn cầu.

Người đứng đầu UNOCT Vladimir Voronkov cảnh báo rằng một vùng rộng lớn trải dài từ phía bắc Nigeria đến Mali có thể nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm thánh chiến này.

Các chi nhánh IS ở Mozambique, CHDC Congo, Somalia cũng trở nên mạnh mẽ hơn, gây nhiều thương vong cho dân thường. Vào đầu năm nay, IS cũng triển khai một chiến dịch lớn trên khắp các “tỉnh” tự xưng ở Iraq và Syria. Còn ở Afghanistan, IS và các nhóm khủng bố khác “vẫn là mối quan ngại đáng kể”.

Ông Voronkov nhấn mạnh rằng việc tổ chức IS trỗi dậy có thể đặt ra nguy cơ cao hơn cho châu Âu, điển hình là vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City Hall, ngoại ô thủ đô Moscow (Nga) hồi tháng 3.

Do đó, UNOCT kêu gọi các nỗ lực chống khủng bố bền vững và phối hợp trong vấn đề giam giữ các chiến binh IS đã bị bắt vốn đang gây ra gánh nặng cho vùng đông bắc Syria.