Liên ngành quận Gò Vấp rút kinh nghiệm công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm 26/04/2024 17:18

(PLO)- VKSND và Công an quận Gò Vấp sẽ phối hợp liên ngành trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, xác minh sơ bộ nguồn tin tố giác tội phạm.

Ngày 26-4, liên ngành Công an và VKSND quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Theo thống kê trong 4 tháng đầu năm 2024, quận Gò Vấp đã thụ lý 334 tin báo (mới 243 tin), số lượng nhiều thứ 3 trong số 22 quận, huyện và TP Thủ Đức. Tình hình tội phạm trên địa bàn được đánh giá có nhiều diễn biến phức tạp.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: AN BÌNH

Tại hội nghị, đại tá Thái Thanh Xuân, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, đã nêu ra những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và trình bày các báo cáo chuyên đề, tham luận nhằm khắc phục hạn chế.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Viện trưởng VKSND quận Gò Vấp Nguyễn Quỳnh Lan ghi nhận những ý kiến mà các đơn vị đóng góp qua tham luận. Đồng thời cũng chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị về lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.

Viện trưởng VKSND quận Gò Vấp Nguyễn Quỳnh Lan. Ảnh: AN BÌNH

Viện trưởng VKSND quận Gò Vấp ghi nhận những nỗ lực của lực lượng Công an quận Gò Vấp trong thời gian qua. Trong đó, công tác triệt phá tội phạm được thực hiện rất tốt; các tổ công tác 363 tuần tra kiểm soát ban đêm đã chủ động phát hiện, khám phá nhiều vụ việc.

Công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm được thực hiện tương đối tốt; tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Viện trưởng Nguyễn Quỳnh Lan đề nghị lãnh đạo Công an quận Gò Vấp phân công, điều động lực lượng, cán bộ hợp lý để đảm bảo công tác. Tăng cường công tác tập huấn, quán triệt các văn bản, quy định pháp luật; thực hiện chặt chẽ các quy trình quản lý hồ sơ. Tiếp tục duy trì, nâng cao mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan cảnh sát điều tra và VKS.

VKSND và Công an quận Gò Vấp ký kết Quy chế phối hợp liên ngành. Ảnh: AN BÌNH

Cũng tại hội nghị, Công an quận và VKSND quận đã phối hợp tập huấn cho các đơn vị công an cấp phường về công tác tiếp nhận, xác minh sơ bộ ban đầu nguồn tin tội phạm. Đồng thời, ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc việc tiếp nhận, xác minh sơ bộ ban đầu nguồn tin tội phạm đối với các đơn vị Công an phường thuộc quận Gò Vấp.

Sau lễ ký kết, các bên sẽ cùng thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh tin báo, tố giác tội phạm trong thời gian tới.