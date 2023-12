Loạn đả ở V-League

Khán giả sân Quy Nhơn đã liên tục ném “vật thể lạ” xuống sân phản đối cầu thủ Thanh Hóa ăn vạ, câu giờ lộ liễu để giành chiến thắng 3-2. Đội khách có ba bàn dẫn trước chủ nhà Bình Định do công Doãn Ngọc Tân (phút 4), Rimario (phút 27) và Lâm Ti Phông (phút 64). Sau đó, chủ sân Quy Nhơn rút ngắn cách biệt 2-3 từ các pha ghi bàn của Sebastiao (phút 66) và Thanh Thịnh (72).

Các học trò của HLV Bùi Đoàn Quang Huy gia tăng sức ép tấn công dồn dập trong lúc nhiều cầu thủ Thanh Hóa chơi tiểu xảo, câu giờ chờ tiếng còi kết thúc trận đấu. Nhiều khán giả trên sân Quy Nhơn khó chịu đã lên tiếng phê phán hành động của đối phương và phản ứng bằng cách ném trong tay những gì mình có xuống sân.

Lực lượng an ninh đã nhanh chóng vãn hồi trật tự trên sân nhưng rất nhiều cổ động viên Bình Định bao vây xe buýt chở đội Thanh Hóa la ó phản ứng. Thậm chí, họ còn kéo đến khách sạn của thầy trò Popov xả cơn tức giận. Chắc chắn Ban tổ chức V-League sẽ ban hành án phạt nguội Ban tổ chức sân Quy Nhơn để xảy ra những hình ảnh xấu xí làm ảnh hưởng đến cuộc chơi chung.

Thanh Hóa thắng chủ nhà Bình Định 3-2 và sau trận đấu, các học trò HLV Popov bị khán giả phản ứng dữ dội. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, trên sân Thiên Trường cũng có nhiều tình huống gây tranh cãi. Trọng tài Đình Thái sau khi tham khảo VAR đã từ chối một bàn thắng của đội khách Công an Hà Nội mà khán giả xem qua truyền hình quay đi quay lại đều nhận định hợp lệ.

Ngoài đường piste cũng diễn ra hành vi không đẹp của cầu thủ Văn Kiên khi lấy bóng ném biên đã vùng vằng như đánh ngược về phía HLV Gong Oh-kyun. Ông thầy trẻ người Hàn Quốc đã sấn sổ đòi ăn thua đủ với Văn Kiên, may mà nhiều người đứng gần can ngăn. Trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo cả hai, nhưng ai cũng thấy ngao ngán với động tác quá xấu của Văn Kiên.

Dẫn trước hai bàn do công của Việt Anh (phút 30) và Quang Hải (phút 75), đội khách Công an Hà Nội mất cảnh giác ở những phút cuối trận, để Rafaelson lập cú đúp (phút 85 và 90+2) san bằng cách biệt. Và với trận hòa này, Nam Định vẫn đứng đầu bảng V-League với 13 điểm, hơn đội xếp nhì Thanh Hóa 2 điểm, nhiều hơn bốn đội tiếp theo cùng có 8 điểm gồm Hải Phòng, Công an Hà Nội, TP.HCM, Viettel.

Sân Thống Nhất kịch tính với màn chia điểm của CLB TP.HCM và Hải Phòng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Một trận đấu khác ở sân Thống Nhất cũng để lại những tranh cãi, sau tình huống HLV Chu Đình Nghiêm lao ra đường biên phản ứng trọng tài. Nguyên do ông thầy của CLB Hải Phòng cho rằng trọng tài thiên vị chủ nhà TP.HCM khi nhiều lần bỏ qua tình huống ném biên lố 1-2 mét, trong khi đội khách bị thực hiện lại, trong bối cảnh cần sớm đưa bóng vào cuộc.

Nguyễn Hạ Long sớm ghi bàn cho CLB TP.HCM vào phút thứ 2 nhưng đến phút 87, Lương Hoàng Nam san bằng cách biệt cho Hải Phòng. Thiệt thòi cho chủ sân Thống Nhất ở phút bù giờ, đội trưởng Ngô Tùng Quốc bị thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, tình huống mà HLV Phùng Thanh Phương nhận định trọng tài Hoàng Ngọc Hà phạt nặng tay.

NGỌC ANH