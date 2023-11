Loạt xe 7 chỗ tung ưu đãi lên đến 150 triệu đồng

Sau Isuzu Mu-X ưu đãi gần 200 triệu đồng, các mẫu xe 7 chỗkhác cũng đua nhau giảm giá như Ford Everest, Toyota Fortuner hay Mitsubishi Pajero Sport.

Theo khảo sát của PV, Ford Everest ưu đãi lên đến gần 146 triệu đồng, Toyota Fortuner lên đến 138 triệu đồng và Mitsubishi Pajero Sport ưu đãi đến 136 triệu đồng.

Cụ thể, tháng 11 này, Mitsubishi Pajero Sport tiếp tục được chính hãng ưu đãi bằng hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (mức 10%).

Theo đó, mẫu xe hiện được bán ra với hai phiên bản gồm Diesel 4x2 AT và Diesel 4x4 AT, có giá bán lần lượt 1,13 và 1,365 tỉ đồng. Như vậy, mức hỗ trợ lệ phí trước bạ tương ứng từ hãng là 113 và 136,5 triệu đồng.

Ngoài ra, một số đại lý còn tặng thêm một năm bảo hiểm vật chất cho khách hàng mua xe trị giá từ 18 – 19 triệu đồng.

Loạt mẫu xe 7 chỗ tung ưu đãi lớn cho khách hàng mua xe. Ảnh: TN

Cũng trong tháng 11, tất cả các phiên bản Ford Everest đều được chính hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Trong đó, Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4 được ưu đãi cao nhất ở mức 100% lệ phí trước bạ, tương đương 146,8 triệu đồng.

Các phiên bản còn lại của xe nhận được mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Như vậy, mức ưu đãi tương đương cho phiên bản Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 là 54,95 triệu đồng và bản Sport 2.0L AT 4x2 là 58,9 triệu đồng. Với phiên bản Titanium 2.0L AT 4x2 và Wildtrak 2.0L AT 4x4, số tiền được hỗ trợ tương ứng lần lượt 64,95 và 74,95 triệu đồng.

Tương tự như vậy đối với dòng xe Toyota Fortuner đang được đại lý ưu đãi giảm giá rất tốt cho các phiên bản lắp ráp.

Cụ thể, một số đại lý đang ưu đãi Toyota Fortuner một số phiên bản có mức 50 triệu đồng cho khách hàng mua xe, một số phiên bản chỉ được ưu đãi mức 45 triệu đồng, tuỳ từng đại lý.

Do là xe lắp ráp trong nước nên khách hàng mua xe cũng được giảm 50% lệ phí trước bạ. Số tiền tiết kiệm được thêm từ 51 - 88 triệu đồng tuỳ từng địa phương.

Như vậy nếu mua Toyota Fortuner tổng hợp mức ưu đãi kể trên lên đến 110 - 138 triệu đồng, tuỳ phiên bản.

