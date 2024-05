Lợi ích sức khoẻ khi ăn chôm chôm 12/05/2024 11:17

(PLO)- Chôm chôm là loại trái cây cung cấp một số chất dinh dưỡng và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe như vitamin C và chất xơ.

Một nguồn giàu chất chống oxy hóa

Chôm chôm là loại trái cây cung cấp một số chất dinh dưỡng và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe như vitamin C và chất xơ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Chôm chôm rất bổ dưỡng và cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất, nhưng chúng đặc biệt giàu vitamin C.

Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước, đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch và làn da, đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể.

Chất chống oxy hóa bảo vệ chống lại sự phát triển của bệnh bằng cách trung hòa các phân tử phản ứng được gọi là gốc tự do. Một lượng lớn các gốc tự do trong cơ thể có thể góp phần gây ra các kết quả tiêu cực về sức khỏe. Vitamin C cũng có đặc tính chống viêm.

Duy trì lượng vitamin C trong máu tối ưu cũng có thể bảo vệ chống lại bệnh tim bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim như huyết áp cao và ngăn ngừa xơ vữa động mạch hoặc tích tụ mảng bám trong động mạch.

Các nghiên cứu cho thấy rằng duy trì trạng thái vitamin C tối ưu bằng cách thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C , như chôm chôm, có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe, chẳng hạn như một số bệnh ung thư và bệnh tim.

Một đánh giá năm 2024 của 20 nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung vitamin C trong chế độ ăn uống giúp giảm 18% nguy cơ ung thư phổi.

Chôm chôm cũng chứa nhiều loại chất phytochemical có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Chôm chôm là một nguồn chất xơ tốt. Một khẩu phần 100 g cùi chôm chôm cung cấp 0,61-6,5 g chất xơ, hoặc 3-23% nhu cầu chất xơ hàng ngày của bạn. Chôm chôm chứa chất xơ hòa tan và không hòa tan, cả hai đều đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe.

Chất xơ hòa tan cũng giúp cho nhu động ruột dễ dàng đi qua và ngăn ngừa táo bón bằng cách hút nước vào phân.

Chất xơ không hòa tan bổ sung số lượng lớn vào phân của bạn, hỗ trợ nhu động ruột thường xuyên. Nó cũng giúp bạn cảm thấy no hơn bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa, điều này có thể hỗ trợ duy trì cân nặng và khuyến khích điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách giảm sự hấp thu glucose vào máu.

Ngoài việc cải thiện sức khỏe tiêu hóa, việc kết hợp nhiều thực phẩm giàu chất xơ như chôm chôm vào chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thông thường như ung thư ruột kết, bệnh tim và tiểu đường loại 2.

Thành phần dinh dưỡng của chôm chôm

Chôm chôm chứa một số chất dinh dưỡng, bao gồm chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chôm chôm chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất nhưng đặc biệt giàu đồng, mangan và niacin.

Mangan là khoáng chất liên quan đến chức năng miễn dịch, hệ thần kinh và chuyển hóa năng lượng, trong khi đồng cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển, tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, hình thành hồng cầu, sản xuất năng lượng và chuyển hóa sắt.

Niacin, thường được gọi là vitamin B3, là vitamin B cần thiết cho nhiều quá trình quan trọng. Cơ thể chuyển đổi niacin thành dạng hoạt động, nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), cần thiết cho hoạt động của hơn 400 enzyme liên quan đến sản xuất năng lượng, giao tiếp tế bào... Chôm chôm cũng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào.