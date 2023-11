Sáng 28-11, thông tin với PLO, Thượng tá Đặng Đức Thiện, Trưởng Công an huyện Tây Sơn (Bình Định), cho biết, Phan Hữu Phước khai nhận lý do sát hại vợ cũ là do ghen tuông, nghi ngờ vợ cũ quen người khác.

Theo Thượng tá Đặng Đức Thiện, Phước khai nhận hai vợ chồng đã ly hôn. Thời gian gần đây, hai vợ chồng có ý định quay lại nên sống chung, nhưng chưa đăng ký kết hôn lại. Phước nghi ngờ vợ cũ quen người khác, nên nảy sinh ghen tuông. Trong lúc bàn chuyện tổ chức sinh nhật cho con trai, Phước và vợ cũ xảy ra cãi nhau, và dùng dao tấn công vợ cũ.

"Đây là lời khai ban đầu của Phước, Công an huyện tiếp tục tạm giữ Phước để điều tra, làm rõ nguyên nhân, củng cố hồ sơ vụ việc", Thượng tá Đặng Đức Thiện, thông tin thêm.

Như PLO thông tin, vào khoảng 17 giờ ngày 26-11, Phước đến quán nhậu ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn tìm gặp vợ cũ là chị LTBT (24 tuổi, ngụ thị trấn Phú Phong) để bàn việc tổ chức sinh nhật 2 tuổi cho con trai.

Trong lúc nói chuyện, giữa Phước và chị T xảy ra mâu thuẫn. Phước vào trong quán lấy dao sát hại vợ cũ. Chị T sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an huyện Tây Sơn đã tạm giữ Phan Hữu Phước để điều tra làm rõ vụ việc.

Mâu thuẫn khi bàn tổ chức sinh nhật cho con, chồng đâm chết vợ cũ (PLO)- Công an huyện Tây Sơn tạm giữ Phan Hữu Phước (33 tuổi, ngụ thôn Mỹ Thạnh, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) điều tra làm rõ hành vi giết người. Phước là nghi phạm đâm chết vợ cũ là chị LTBT.

