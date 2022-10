Lời khai của nhóm trộm điện thoại Điện Máy Xanh lúc trú mưa

(PLO)- Khi đi ngang qua siêu thị điện máy, nhóm thanh niên bị sóng đánh dạt vào siêu thị nên phát hiện có nhiều điện thoại và nảy sinh ý định trộm cắp.

Chiều 19-10, Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với năm nam thanh niên là nghi phạm trộm điện thoại trong lúc trú mưa tại siêu thị Điện Máy Xanh (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu).

Nhóm nghi phạm gồm: Phạm Bảo Duy (34 tuổi), Tạ Quốc Thắng (33 tuổi, cùng ngụ quận Cẩm Lệ), Hồ Minh Trí (19 tuổi), Hà Công Tiến Đạt và Nguyễn Bá Hoàng Quân (cùng 20 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu).

Đáng chú ý, Duy là nhân viên của cửa hàng điện thoại Thế Giới Di Động tại quận Cẩm Lệ.

Theo điều tra ban đầu, chiều 14-10, Đà Nẵng xảy ra ngập nặng, nhiều nơi mất điện nên cửa Siêu thị Điện Máy Xanh trên đóng cửa nhưng nhân viên không đóng cửa cuốn bên ngoài, chỉ đóng cửa kính cường lực.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Duy và Thắng rủ nhau đi đánh bida tại số 122 đường Tôn Đức Thắng. Do thời điểm này nước lên nhanh nên cả hai không vào được quán bida. Sau khi liên hệ chủ quán thì cả hai được Trí, Đạt và Quân lội nước ra đưa vào quán.

Lúc cả năm thanh niên đi ngang siêu thị Điện Máy Xanh số 116 Tôn Đức Thắng thì một ô tô tải chạy ngang qua làm nước tạo sóng đập mạnh làm bể cửa kính cường lực của siêu thị điện máy. Mảnh vỡ rơi xuống khiến Duy bị thương ở tay và cả năm bị sóng nước đánh dạt vào siêu thị.

Sau khi băng bó vết thương, cả năm thanh niên phát hiện nhiều điện thoại nổi trong nước. Thấy vậy, Duy lấy 13 điện thoại di động các loại cho vào túi xách của mình. Trí phát hiện trên kệ trưng bày có một bao ni lông có đựng điện thoại do nhân viên gom lại trước đó nên lấy đi 20 điện thoại di động các loại. Ngoài ra, Quân lấy 4 và Thắng lấy 3 điện thoại di động. Sau cả năm lội nước về lại quán bida để tìm cách cất giấu.

Thiếu tá Trần Ngọc Thành, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, quá trình điều tra trinh sát chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do hiện trường xảy ra lúc nước lớn nên khó xác định được dấu vết. Thêm vào đó, thời điểm phạm tội bị cúp điện nên hệ thống camera an ninh bị tê liệt.

“Quá trình xác minh rất khó vì thời điểm này có rất nhiều người dân cũng trú tránh mưa ở đây. Tuy nhiên, do vụ trộm tài sản có giá trị rất lớn nên chúng tôi quyết tâm phải làm rõ trong thời gian sớm nhất”, trung tá Thành nói.

Công an xác định có 109 điện thoại bị mất. Các trinh sát đã thu giữ được 38 điện thoại di động trị giá hơn 525 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan công an còn xác định ngay tại thời điểm đó có rất nhiều người dân trú mưa tại đây cũng có hành vi lấy điện thoại di động của siêu thị.

Công an yêu cầu ai đã lấy điện thoại nhanh chóng liên hệ để trả lại tài sản.

