Lời oán trách của nhà vô địch Olympic Paris 2024 nghe quen quen 07/08/2024 13:00

Tay vợt cầu lông nữ An Se-young của Hàn Quốc vừa đánh bại tay vợt Trung Quốc He Bingjiao 2-0 (21-13,21-16) để vô địch đơn nữ Olympic Paris 2024. Ở bán kết, An Se-young hạ Gregoria Mariska của Indonesia.

Sau bao nhiêu cảm xúc ức chế, không để xảy ra những chuyện buồn, tay vợt An Se-young bắt đầu giải tỏa cảm xúc. Oán trách của nhà vô địch Olympic Paris 2024 nghe rất quen.

Sau khi lên ngôi nội dung đơn nữ cầu lông Olympic Paris 2024, An Se-yong trút giận. Ảnh:K.T

Cộng đồng mạng, dân chúng Hàn Quốc đứng về nhà tân vô địch Olympic Paris 2024 “dội bão chỉ trích” vào LĐ cầu lông Hàn Quốc.

Năm ngoái cô bị chấn thương gối rất nặng khi khoác áo đội tuyển đi thi đấu các giải quốc tế. Về nước không ai quan tâm, không ai hỗ trợ về mặt tinh thần, chữa trị, chăm sóc và hỗ trợ tài chính chi phí chữa trị cho An Se-yong. An Se-young cảm thấy cô đơn và bất lực. Cô đã nói với báo chí Hàn Quốc là có thể chấn thương lành cô sẽ chia tay đội tuyển. LĐ cầu lông Hàn Quốc cần quản lý tốt hơn, bảo vệ VĐV của mình tốt hơn...

An Se-young phấn khích sau trận chung kết đánh bại tay vợt Trung Quốc He Bingjiao 2-0 để vô địch Olympic Paris 2024 ở tuổi 22. Ảnh: K.T

Vì các VĐV không thể sống được trong cảnh bị “vắt chanh bỏ vỏ”. Lúc khỏe mạnh đi thi mang thành tích về thì ai cũng...vui vẻ, kể công và tỏ ra có công với thành tích, nhưng khi gặp xui rủi chấn thương nặng lại bỏ mặc không ai quan tâm hỗ trợ.

Bây giờ, ở tuổi 22, An Se-young trở thành nhà vô địch Olympic Paris 2024 ở nội dung đơn nữ. Một niềm vinh dự rất lớn không chỉ cho An Se-young mà cho cả tổ chức quản lý là LĐ cầu lông Hàn Quốc. Và đây là dịp để nhà tân vô địch Olympic Paris 2024 “xả nỗi uất ức” gần hai năm qua.

An Se-young nói: “Khi bạn lâm vào cảnh chấn thương nặng, tâm lý rất kém và mong có sự chia sẻ, động viên nhưng tôi thì không có được sự hỗ trợ nào cả. Tôi rất cô đơn trong những tháng ngày nằm trên giường bệnh điều trị bằng tiền túi không hề dễ chịu chút nào”.

Báo chí Hàn Quốc gặp lãnh đạo LĐ cầu lông Hàn Quốc chất vấn về những nhận xét mà nhà vô địch Olympic Paris 2024 nói ra, cả dư luận Hàn Quốc cũng “ném đá” theo, chỉ trích sự cứng nhắc, thiếu trách nhiệm của LĐ cầu lông Hàn Quốc. Dư luận Hàn Quốc đòi Bộ Thể thao Hàn Quốc phải vào cuộc.

Phía LĐ cầu lông Hàn Quốc vẫn chưa có lời bình luận nào về những “vụ ném đá” khủng của dư luận nhằm vào họ dựa trên những lời chỉ trích của nhà vô địch Olympic Paris 2024.

Chuyện VĐV lúc bị chấn thương thiếu sự quan tâm của lãnh đạo môn, liên đoàn là câu chuyện không mới và thậm chí rất cũ ở nhiều quốc gia. Thực trạng “vắt chanh bỏ vỏ” nó rất đắng lòng với VĐV. Nhưng như An Se-young, cô biết đứng dậy bằng nghị lực để phản đòn.