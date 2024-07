Thể thao Hàn Quốc quá hay ở Olympic Paris 2024, 3 ngày đã đạt chỉ tiêu 30/07/2024 17:16

Đến với Olympic Paris 2024, đoàn thể thao Hàn Quốc nuôi mục tiêu có 5 HCV. Và chỉ trong vòng ba ngày kể từ khi Olympic Paris 2024 khai mạc rạng sáng ngày 27-7 (giờ VN) đến nay thì Hàn Quốc đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra.

Ngày đầu tuần (thứ hai), Hàn Quốc có thêm hai HCV và đủ mục tiêu đăng ký.

Tấm HCV thứ nhất là tấm huy chương mang tính lịch sử, khi nữ xạ thủ Ban Hyo-jin mang về ở nội dung 10m súng trường hơi và trở thành VĐV trẻ tuổi nhất của lịch sử thể thao Hàn Quốc tại Olympic. Khi Ban Hyo-jin có tấm HCV bắn súng này cô 16 tuổi 10 tháng 18 ngày. Đồng thời đó cũng là tấm HCV thứ 100 của lịch sử thể thao Hàn Quốc tại Olympic mùa hè. Chẳng ngoa chút nào khi nói đó là tấm HCV lịch sử khi hội tụ những yếu tố thú vị trên.

Ở chung kết nội dung 10m súng trường, Ban so kè quyết liệt với xạ thủ Trung Quốc Huang Yuting và bước vào những loạt bắn Play off cuối cùng Ban thắng Huang Yuting với điểm số sít sao 10.4 so với 10.3 của Huang.

Ban Hyo-jin 16 tuổi 10 tháng 18 ngày mang về tấm HCV Olympic thứ 100 cho Hàn Quốc và là VĐV trẻ tuổi nhất lịch sử Hàn Quốc đoạt HCV Olympic. Ảnh: Yonhap

Sau khi nội dung đồng đội nữ bắn cung, Hàn Quốc có HCV và là HCV thứ 10 liên tiếp của 10 kỳ Olympic gần nhất nội dung đồng đội nữ thì các đồng nghiệp nam Hàn Quốc cũng làm được điều này. Ba cung thủ Kim Woo-jin, Lee Woo-seok và Kim je-deok cũng mang về tấm HCV đồng đội nam. Tấm HCV bắn cung đồng đội nam cũng là ba kỳ Olympic gần nhất đội nam Hàn Quốc làm được.

Tấm HCV thứ tư của Hàn Quốc ở môn đấu kiếm do Oh Sang-uk mang về.

Trong khi đó ở nội dung 10m súng ngắn hai nữ xạ thủ Hàn Quốc gồm Oh Je-jin,Kim Ye-ji lần lượt mang về tấm HCV và HCB.

Như vậy cũng dễ nhận ra, ở đấu trường Olympic Paris này, Hàn Quốc rất mạnh ở hai môn bắn cung và bắn súng. Chính hai môn này đã mang về cho thể thao Hàn Quốc 5 tấm HCV và họ đã hoàn thành chỉ tiêu khi Olympic Paris mới khai mạc được ba ngày.

Một diễn tiến khác cho biết, Chủ tịch Thomas Bach của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã chính thức đưa ra lời xin lỗi đoàn thể thao Hàn Quốc qua sự nhầm lẫn trong sự cố đêm khai mạc. Khi đoàn Hàn Quốc diễu hành qua lễ đài chính thì Ban tổ chức xướng tên “Triều Tiên”. Bộ Thể thao Hàn Quốc yêu cầu Chủ tịch Thomas Bach triệu tập cuộc họp và xin lỗi. IOC đã chính thức xin lỗi Hàn Quốc.