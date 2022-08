Long An bắt 4 nghi can trong đường dây buôn lậu gần 200 tấn đường cát

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An vừa thi hành lệnh bắt bốn bị can La Văn Trận (46 tuổi), Lê Minh Dững (34 tuổi), Phạm Văn Định (38 tuổi, cả ba người cùng ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) và Võ Văn Công (42 tuổi, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội buôn lậu.

Theo công an, qua công tác điều tra đường dây buôn lậu đường cát và mở rộng khám xét một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Tân Hưng, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng gần 200 tấn đường cát nhập lậu.

Trước đó vào ngày 30-6, tại xã Hưng Điền B và xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, lực lượng chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an huyện Tân Hưng, Đồn biên phòng Sông Trăng triệt xóa đường dây buôn lậu đường cát, bắt giữ 11 người có liên quan; thu giữ 91,55 tấn đường cát nhãn hiệu Thái Lan (trị giá ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng), tám xe tải, phà và tang vật liên quan.

Mở rộng khám xét cơ sở san chiết, đóng gói đường cát Ngọc Duyên ở xã Vĩnh Châu B, Công an đã thu giữ thêm 105 tấn đường cát nhập lậu, bốn xe tải, hai hệ thống băng chuyền và nhiều thiết bị đóng gói đường cát.