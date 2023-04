Long An: Bắt giữ người đàn ông chở hơn 57.000 bao thuốc lá lậu

(PLO)- Khi bị tổ công tác dừng xe, tài xế đã tăng ga bỏ chạy nhưng bị lực lượng truy bắt chặn lại

Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam - Cục phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP và Công an huyện Tân Hưng, Long An bắt giữ 1 người đang vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 24-4, lực lượng phá án do Thiếu tá Lê Huy Bình – Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Long An phụ trách đã mật phục trên địa bàn xã Hưng Điền phát hiện ô tô tải 62H-036.02 chạy từ hướng chợ Hưng Điền vào nội địa có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra.

Khi tài xế tăng ga bỏ chạy, tổ công tác truy đuổi và chặn bắt được ô tô.

Qua kiểm tra, công an bắt quả tang Lê Văn Vàng (31 tuổi, quê quán Hòn Đất, Kiên Giang hiện ngụ tại xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) đang chở 115 thùng thuốc lá lậu gồm 10.100 bao hiệu Jet và 47.000 bao hiệu Hero.

Tại Đồn Biên phòng, tài xế Lê Văn Vàng khai nhận: Vào ngày 23-4, được một người đàn ông không rõ lai lịch, thuê đến địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An gặp một người tên Tâm để nhận và chở thuốc lá từ huyện Tân Hưng về đường cao tốc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với giá 5 triệu đồng.

Vào lúc 15h, ngày 23-4, Vàng đi xe khách từ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến huyện Rạch Giá, Kiên Giang để nhận xe ô tô tải, biển kiểm soát 62H-036.02 và được ứng trước 3 triệu đồng tiền công.

Sau đó, 1 người liên lạc với người tên Tâm và được dẫn đến chỗ nhận thuốc lá. Khi tiến hành vận chuyển được khoảng 10 km thì Vàng bị lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm tra, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được BĐBP tỉnh Long An phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

HUỲNH DU