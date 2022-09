Long An: Bắt giữ người đàn ông vận chuyển hơn 6.000 gói thuốc lá lậu

Ngày 20-9, thông tin từ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Long An cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận Bình (BĐBP Long An) và Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) bắt giữ Nguyễn Văn Cường để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại.

Vào lúc 15h30 ngày 19-9, tại Km25 + 200m tỉnh lộ 839 thuộc địa phận ấp 61, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, Tổ phá án Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận Bình, Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Cường (43 tuổi, ngụ ấp 2, xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, màu trắng, BKS 60A-52188, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Qua điều tra, Nguyễn Văn Cường khai nhận vận chuyển 6.100 gói thuốc lá trong đó 4.700 gói nhãn hiệu Jet và 1.400 gói nhãn hiệu Hero. Số thuốc trên được Cường thu mua của nhiều người, cất giấu tại vườn Chanh nằm trong khu vực biên giới thuộc ấp 61, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Sau khi thu mua Cường chất lên xe ô tô để vận chuyển về TP.HCM và Đồng Nai tiêu thụ. Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Thạnh Hóa đang tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và điều tra mở rộng.