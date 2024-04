Long An: Công an hỗ trợ nước sinh hoạt tại các xã miền hạ 25/04/2024 16:10

(PLO)- Công an huyện Cần Giuộc, Long An đã tổ chức nhiều việc làm thiết thực để giúp dân giải quyết khó khăn thiếu nước sinh hoạt.

Trước tình hình thiếu nước ngọt sinh hoạt tại các xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc, Long An do hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài, lực lượng Công an huyện đã tổ chức chương trình cấp nước sạch tại nhà cho các hộ dân vùng sâu, vùng xa, người già yếu, neo đơn ở các xã: Tân Tập, Đông Thạnh, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây.

Lực lượng công an huyện Cần Giuộc, Long An cấp nước sạch cho người dân vùng hạ. Ảnh: HD

Công an huyện đã giúp người dân bằng nhiều việc làm như bơm nước, phát nước miễn phí, vận chuyển nước đến vùng khó khăn. Ảnh: HD

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quân – Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, vào giữa tháng 4, đơn vị đã hỗ trợ giúp đỡ người dân bằng việc vận động nguồn nước sạch và huy động lực lượng triển khai đội hình gồm 20 cán bộ, chiến sĩ tổ chức bơm nước sạch vào các can và vận chuyển bằng xe máy đến tận nhà cho người dân ở các địa điểm có khó khăn trong việc tiếp cận.

Thượng tá Nguyễn Văn Quân tham gia cùng lực lượng công an xã Đông Thạnh hỗ trợ phát nước cho các em học sinh. Ảnh: HD

“Công an huyện tổ chức cấp nước sạch trong 4 ngày/tuần, mỗi ngày cấp nước sạch tại một xã, mỗi hộ dân được cấp 180 lít nước sạch và hai lốc nước uống đóng chai/lượt. Đến nay, đã cấp trên 30 m³ nước sinh hoạt, trên 500 lốc nước uống...

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục làm mô hình này cho đến khi nào người dân đủ nước sử dụng”, Thượng tá Quân nói.

Hàng trăm lốc nước được hỗ trợ giúp dân thông qua các em học sinh mang về nhà. Ảnh:HD

Ghi nhận sáng ngày 25-4, tại Trường THCS Đông Thạnh (Cần Giuộc), hàng trăm lốc nước được lực lượng công an huyện trao tặng cho các em học sinh.

Em Nguyễn Ngọc Huỳnh Hương vui mừng khi được cho nước uống miễn phí. Ảnh: HD

Em Nguyễn Ngọc Huỳnh Hương (Lớp 7/3, Trường THCS Đông Thạnh) vui mừng khi nhận được nước từ các chiến sĩ công an, Hương chia sẻ: “Thời điểm này, nắng nóng, nước thì khan hiếm, nhận được những lốc nước này con rất bất ngờ, con rất cảm ơn các chú công an đã giúp đỡ”.

Lực lượng công an cung cấp nước sạch cho người dân. Ảnh: HD

Dưới cái nắng 400C, tại các xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc, nhiều ao hồ, kênh rạch, giếng nước khô cạn do nắng nóng kéo dài mấy hơn một tháng qua. Các chiến sĩ công an không ngại khó khăn, vận chuyển từng can nước chở nước tận nhà ứng cứu bà con vùng hạ.

Lực lượng công an vận chuyển nước sạch bằng xe máy trao tận tay người dân. Ảnh: HD

Chị Châu Thị Phương Thúy (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) cho biết: “ Gần hai tháng qua tình hình khô hạn kéo dài, người dân chịu ảnh hưởng rất lớn vì nguồn nước thiếu hụt, người dân phải tận dụng nguồn nước hỗ trợ miễn phí để sử dụng tiết kiệm trong sinh hoạt”.

Lực lượng Công an huyện Cần Giuộc không ngại vất vả giúp dân có những can nước để sử dụng. Ảnh: HD

Tình hình nắng hạn còn kéo dài, số hộ dân thiếu nước có thể tăng. Hiện lực lượng công an ở các địa phương vẫn đang tham gia cùng với các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân, đội, nhóm tình nguyện trong và ngoài tỉnh để tổ chức nhiều hoạt động cấp nước sạch miễn phí cho người dân.

Qua đó, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân bớt khó khăn vì thiếu nước trong mùa hạn mặn, nắng nóng như hiện nay.