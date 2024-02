Long An điều chỉnh mức thu phí đường tỉnh 830 và 824 từ 1-3

UBND tỉnh Long An cho biết vừa ban hành quyết định điều chỉnh mức thu phí từ ngày 1-3 đối với dịch vụ sử dụng đường bộ dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 830 và đường tỉnh 824 từ cầu An Thạnh, huyện Bến Lức đến thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo đó kể từ ngày 1-3, các phương tiện thuộc chủ sở hữu có kinh doanh đặt trụ sở chính nằm trong đoạn đường, xe đưa đón công nhân qua lộ trình này được giảm một phần vé tháng, vé quý. Cạnh đó, xe của người dân trong khu vực mà không kinh doanh sẽ được miễn phí.

Đường tỉnh 830 đưa vào sử dụng 2018 giúp kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp Đức Hòa, Bến Lức với quốc lộ 1 của tỉnh Long An. Ảnh: HD

Riêng đối với phương tiện từ dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt công cộng tăng từ 25.000 đồng lên 30.000 đồng/vé/lượt. Xe từ 12 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn tăng từ 45.000 đồng lên 50.000 đồng/vé/lượt. Xe từ 31 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn tăng từ 55.000 lên 60.000 đồng/vé/lượt.

Các loại xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng kéo Container 20 fit tăng từ 85.000 lên 95.000 đồng/vé/lượt.

Xe tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng kéo Container 40 fit tăng từ 165.000 lên 175.000 đồng/vé/lượt.

Dự án Đường tỉnh 830 được triển khai đầu tư từ năm 2016 đến tháng 6-2018, có chiều dài hơn 23km với 8 làn xe, tổng mức đầu tư trên 1.000 tỉ đồng. Dự án do Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương và Công ty CP Bamboo Capital (nay đổi thành Liên danh Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ HELIOS và Công ty Cổ phần Bamboo Capital) đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo UBND tỉnh Long An, như hợp đồng đã ký kết, lộ trình tăng giá vé thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là 3 năm. Khi đưa vào thu phí năm 2018, lộ trình điều chỉnh tăng vào các năm 2020 và 2023. Tuy nhiên ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-10 bùng phát và những biến động về kinh tế - xã hội nên thời gian qua chưa điều chỉnh mức thu phí.

Để giảm thời gian hoàn vốn dự án Đường tỉnh 830 từ 19 năm xuống còn 17 năm 7 tháng, tỉnh Long An ban hành quyết định điều chỉnh mức thu phí theo hợp đồng.

HUỲNH DU