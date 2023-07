Long An: Hơn 500 hộ dân khổ sở vì khu đô thị sinh thái “treo”

(PLO)- Dự án khu đô thị sinh thái có quy mô gần 300 ha được quy hoạch, hơn 2.000 người dân trong ấp chịu nhiều hệ lụy từ dự án “treo”.

Ấp 1 hay còn gọi là cù lao Mỹ Phước nằm biệt lập trong xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An, bao bọc bởi sông Vàm Cỏ. Nhiều đời nay, hơn 500 hộ dân (hơn 2.000 người dân) sống chủ yếu bằng nghề nông trên mảnh đất của mình, sinh con đẻ cái, chia đất, xây dựng nhà cửa cho con. Nhưng từ 15 năm nay, toàn ấp bị đưa vào dự án khu đô thị sinh thái thì cuộc sống của người dân khốn khó hơn vì dự án không tìm được chủ đầu tư.

Sống “treo” theo dự án

Ngồi bên hiên nhà, sau giờ canh tác mấy công ruộng trước nhà, ông Lê Ngọc Hùng (64 tuổi) than thở người dân cù lao Mỹ Phước này chủ yếu làm ruộng. Do đất bị nhiễm phèn nặng nên năng suất không cao, từ sau năm 1975 đến nay, cái nghèo luôn đeo bám.

Ông Hùng kể từ khi có chủ trương đưa vùng đất cù lao vào làm khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí, người dân mừng thầm vì hy vọng cuộc sống có thể đổi thay khấm khá hơn. Tuy nhiên, suốt 15 năm qua, dự án này vẫn không nhúc nhích. Trong khi đó, những kế hoạch, sắp xếp cho cuộc sống, sinh kế của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều vì nằm trong dự án.

Làm ruộng không hiệu quả, ông Hùng cũng như nhiều người dân ấp 1 muốn cải tạo đất, chuyển đổi cây trồng. Tuy nhiên, lo ngại vừa bỏ tiền vào đầu tư xong thì dự án triển khai, tiền đầu tư vào đất sẽ mất trắng. “Vì vậy, chúng tôi không ai dám làm, đành chấp nhận để cái nghèo đeo bám” - ông Hùng rầu rĩ.

Không những thế, việc tách thửa, xây nhà ra riêng cho con cái của các hộ dân cũng gần như không thực hiện được. Ông Lê Thanh Hải (54 tuổi) có ba người con và các con của ông đều đã lập gia đình từ lâu. Đất đai ruộng vườn rất rộng nhưng ông không thể ra riêng cho con.

Cả gia đình ba thế hệ với 10 nhân khẩu sống chen chúc trong căn nhà cấp 4 chật chội. Do không được tách thửa, xây dựng nên ông Hải phải cơi nới căn nhà của mình để sinh hoạt gia đình được thoải mái hơn.

“Cả cù lao là vùng quy hoạch “treo” nên không ai được xây dựng gì, cuộc sống gò bó, chật hẹp rất khổ sở” - ông Hải nói.

Ông Trương Văn Vịnh, nguyên Chủ tịch UBND xã Mỹ An, hiện tại là trưởng ấp 1, gần 15 năm qua, ông vẫn hy vọng có dự án về làm thay đổi bộ mặt ấp cù lao. Theo ông, dự án cần phải xác định thời gian rõ ràng để người dân chủ động sắp xếp cuộc sống.

“Về mặt chủ trương quy hoạch của tỉnh Long An thì người dân trong ấp đều thống nhất nhưng phải có thời gian rõ ràng. Còn định hướng quy hoạch đã kéo dài gần 15 năm qua khiến đời sống của người dân nhiều vất vả. Việc đầu tư xây dựng nhà cửa cũng như phát triển kinh tế, thậm chí xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo cũng rất khó khăn” - ông Vịnh nói.

Chỉ được xem xét cho xây tạm

Không chỉ cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng mà khi có quy hoạch, chính quyền địa phương cũng không dám đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đường sá.

Để vào được cù lao Mỹ Phước hiện chỉ có tuyến đường duy nhất dài hơn 2 km. Con đường này nhiều chỗ đã xuống cấp, hư hỏng nhưng địa phương không sửa chữa được.

“Huyện Thủ Thừa chỉ giải quyết cho người dân ở đây xây dựng tạm trên đất được quy hoạch làm đất ở để người dân có thể xây cất, chia tách sổ đất cho con ra ở riêng.”

Ông Lê Văn Sang, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ An, cho biết do ấp 1 (cù lao Mỹ Phước) được quy hoạch thành khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí nên việc bố trí vốn xây dựng đường kết nối các ngõ xóm, hay sửa chữa tuyến đường trục giao thông, huyện đang xem xét, cân nhắc.

Thông tin về dự án khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí “treo”, ông Nguyễn Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, Long An, cho biết cuối năm 2022, UBND tỉnh Long An mới phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 cho dự án này. Theo đó, dự án có tổng diện tích 294 ha, toàn bộ cù lao Mỹ Phước tại ấp 1, xã Mỹ An với bốn mặt giáp sông Vàm Cỏ Tây.

Ông Quân cho biết hiện nay huyện đang phối hợp với các sở, ngành lập hồ sơ trình UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư, sau đó lập hồ sơ đấu thầu dự án. Lúc đó, nhà đầu tư nào trúng thầu thì sẽ triển khai thực hiện dự án.

Ông Quân thông tin trước đây khu vực trên chỉ là định hướng để mời gọi đầu tư. Thời điểm đó và cho đến nay, người dân vẫn được xây dựng, sửa chữa nhà cửa và tách thửa bình thường cho đến khi nào có quyết định thu hồi đất thì mới nghiêm cấm.

Tuy nhiên, hiện nay để tránh tình trạng đầu cơ bất động sản, huyện đã chỉ đạo UBND xã Mỹ An kiểm soát chặt chẽ việc tách thửa. “Trong trường hợp người dân có nhu cầu thật sự thì tạo điều kiện để người dân trong vùng tự phát triển, phù hợp với quy hoạch. Đồng thời, để hỗ trợ người dân ở đây xây dựng tạm trên đất được quy hoạch làm đất ở để người dân có thể xây cất, chia tách sổ đất cho con ra ở riêng” - ông Quân nói.•

Dự án có quy mô gần 300 ha Theo ông Trương Văn Liếp, Quyền Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Long An, sau khi UBND tỉnh Long An phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 dự án, UBND huyện Thủ Thừa đã thực hiện lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, đây sẽ là khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí, diện tích khoảng 294 ha với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Vừa qua, Sở KH&ĐT đã phối hợp cùng sở, ngành chuyên môn xem xét hồ sơ đề xuất của huyện Thủ Thừa. Hiện tại UBND huyện Thủ Thừa đang hoàn chỉnh lại hồ sơ, sau khi đảm bảo các điều kiện theo quy định, Sở KH&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành xem xét báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với hình thức đấu thầu. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng tỉnh sẽ thông báo, công bố rộng rãi đến các nhà đầu tư có nhu cầu quan tâm, đăng ký thực hiện dự án theo quy định.

HUỲNH DU