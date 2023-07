Long An: Khẩn cấp khắc phục sạt lở tại Cầu Bún Bà Của

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Long An chỉ đạo các ngành có liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở tại cầu Bún Bà Của, đảm bảo an toàn, tính mạng của người dân khi lưu thông qua tuyến Quốc lộ 62 – Quốc lộ N2.

Ngày 2-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đến kiểm tra tình hình sạt lở tại cầu Bún Bà Của, thuộc Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 (xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa).

Kiểm tra tại điểm sạt lở, ông Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn, tính mạng của người dân khi lưu thông qua tuyến đường.

Đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng 676 tham mưu đơn vị quản lý có biện pháp khắc phục lâu dài, hoàn chỉnh để bảo vệ tuyến đường huyết mạch địa phương.

Trước đó, vào sáng 1-7, người dân sống xung quanh cầu Bún Bà Của, tại Km 65+400 thuộc Quốc lộ 62 - Quốc lộ N2 (ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa) phát hiện vết nứt ngay chân cầu. Sạt lở làm lề đường phía kênh Dương Văn Dương - cách tim đường 4,5 m bị sụp, lún 30 cm so với đoạn mặt đường, đoạn sạt lở dài 15 m. Đến sáng 2-7, điểm này sụp lún thêm 90 cm so với mặt đường và chiều dài đến 20 m, làm hư hỏng hàng rào bảo vệ an toàn đường giao thông và gây khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông.

Nguyên nhân sạt lở do khu vực này chịu ảnh hưởng bởi tác động của dòng chảy, lượng tàu thuyền, sà lan tải trọng lớn lưu thông qua lại ngày, đêm, chạy với vận tốc lớn làm đất dưới lòng kênh bị xói mòn cuốn trôi gây sạt lở.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ sạt lở, chiều 1-7, Công ty Cổ phần xây dựng 676 nhanh chóng gia cố bằng việc đổ đá, đóng cừ tràm, cừ dừa để khắc phục, ngăn chặn kịp thời những diễn biến xấu có thể xảy ra.

Tuyến đường này, hiện mặt đường hẹp, bờ kè không kiên cố, lại là tuyến giao thông huyết mạch từ trung tâm TP. Tân An đi các huyện vùng Đồng Tháp Mười và các tỉnh miền Tây nên lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn.

Đại diện Công ty Cổ phần xây dựng 676 - Ông Hà Long Quân cho biết, hiện đơn vị đang phụ trách quản lý, bảo trì tuyến Quốc lộ 62, Quốc lộ N2. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị xuống kiểm tra, đánh giá tình hình và triển khai ngay các biện pháp như căng dây, lắp biển báo, cảnh báo phân luồng giao thông; đồng thời, tiến hành gia cố tạm và khẩn trương khảo sát, thiết kế để đưa ra giải pháp kỹ thuật xử lý kiên cố trong thời gian sớm nhất.

Cử tri Long An quan tâm việc xử lý, thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng (PLO)- Cử tri Long An đề nghị Quốc hội, Trung ương thông tin, công khai cho nhân dân về tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng cũng như công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

HUỲNH DU