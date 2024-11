Long An: Kiến nghị đầu tư trạm dừng nghỉ ở nút giao đường vành đai 3 với 2 cao tốc 19/11/2024 17:39

Ngày 19-11, Sở GTVT Long An cho biết UBND tỉnh Long An đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT đầu tư bổ sung trạm dừng nghỉ tại nút giao vành đai 3 TP.HCM với cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo đó, diện tích trạm dừng nghỉ khoảng 20ha, bổ sung vào dự án đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sắp tới. Vị trí nút giao này có lưu lượng xe tập trung lớn nên cần sớm mở rộng theo quy hoạch để tránh ùn tắc và khai thác hiệu quả đầu tư của ba tuyến cao tốc.

Nút giao vành đai 3 kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương. Ảnh:HD

UBND tỉnh Long An kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư mở rộng giai đoạn 2 của đường vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Long An, phù hợp quy mô quy hoạch 8 làn xe cao tốc (đầu tư thêm 4 làn xe cao tốc).

Cùng với đó, UBND tỉnh Long An thống nhất đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ được nâng cấp lên 8 làn xe. Ảnh:HD

Đồng thời, giúp kết nối các tuyến cao tốc đang được đầu tư và hoàn thành đến năm 2030 trong khu vực Tây Nam Bộ với khu vực Đông Nam Bộ. Từng bước hoàn thiện cao tốc theo quy hoạch và mạng lưới giao thông trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như mạng lưới đường cao tốc vùng ĐBSCL; góp phần giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo quốc phòng an ninh…

Qua đó cũng cho thấy phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch liên quan của địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có quy mô 6 làn xe.

Tuy nhiên, để đảm bảo nhu cầu vận tải, UBND tỉnh Long An thống nhất đề xuất điều chỉnh quy mô đoạn tuyến từ 6 làn xe thành 8 làn xe cao tốc.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài hơn 91km, hiện chỉ một trạm dừng nghỉ. Ảnh:HD

Đồng thời, đầu tư bổ sung nút giao liên thông kết nối với đường tỉnh 818 và mở rộng quy mô trạm dừng nghỉ hiện hữu Km 28+200, khoảng 20ha. Đầu tư chỉnh trang nút giao liên thông hiện hữu tại Bến Lức và Tân An phù hợp với quy hoạch, phạm vi đã giải phóng mặt bằng.

Cũng theo Sở GTVT Long An, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận chỉ có trạm dừng nghỉ tại Km 28+200 thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do Công ty TNHH thương mại dịch vụ xăng dầu Châu Thành đang khai thác.

Hiện nay, lượng phương tiện vào trạm dừng nghỉ ngày càng tăng cao, nhu cầu đậu đỗ, nghỉ qua đêm rất lớn. Tình trạng quá tải khu vực bãi đậu xe của trạm, nhiều trường hợp phải đậu ngay lối ra vào của trạm. Vì vậy, việc nghiên cứu đầu tư thêm một trạm dừng nghỉ trên tuyến là cần thiết trong thời gian tới.