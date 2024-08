Long An phát huy tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 08/08/2024 17:54

(PLO)- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy yêu cầu Công an Long An phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 8-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh Long An tổ chức điểm Ngày hội TDBVANTQ tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc.

Dự ngày hội có ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương; Thiếu tướng Lê Minh Hà, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Phước Lý. Ảnh:HD

Về phía tỉnh, dự ngày hội có ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cần Giuộc.

Cần Giuộc là một trong những huyện trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, những năm qua huyện Cần Giuộc đã thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư.

Ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho xã Phước Lý. Ảnh: HD

Xã Phước Lý có hơn 9.000 nhân khẩu, thời gian qua xã đã tập trung đầu tư, xây dựng, phát triển xã theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, dân cư, nông nghiệp chất lượng cao.

Để đảm bảo ANTT, xã đã nhân rộng nhiều mô hình đem lại hiệu quả cao, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tôn giáo, các hộ dân lắp đặt được 3.257 camera an ninh, từ đó nhiều nguồn tin có giá trị được người dân cung cấp, giúp công an phá án.

Ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại ngày hội. Ảnh:HD

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Long An nói chung, xã Phước Lý nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Thủy nhấn mạnh tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An trao tặng quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: HD

Ông Phan Xuân Thủy yêu cầu Công an tỉnh Long An tiếp tục phát huy vai trò là nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ...

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: HD

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào TDBVANTQ Trung ương trao quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách tại ngày hội.

Thiếu tướng Lê Minh Hà,Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An tặng quà cho các hộ gia đình chính sách.

Dịp này, ông Phan Xuân Thủy đã trao tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách và Tổ bảo vệ ANTT cơ sở (tổng trị giá hơn 40 triệu đồng).

Bộ Công an trao bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UBND tỉnh Long An trao bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UBND huyện trao giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân… có thành tích trong phong trào TDBVANTQ.