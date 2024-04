Long An, Tây Ninh chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Campuchia 02/04/2024 16:50

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Long An và Tây Ninh đã đến chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại tỉnh Svay Rieng, cùng nhau đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh.

Ngày 2-4, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác tỉnh đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tỉnh Svay Rieng.

Cùng đi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã biên giới.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, tặng hoa chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến lãnh đạo tỉnh Svay Rieng.

Cùng chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại tỉnh Svay Rieng còn có đoàn tỉnh Tây Ninh do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm làm trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, tặng hoa chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến với lãnh đạo tỉnh Svay Rieng.

Về phía tỉnh Svay Rieng dự lễ chúc mừng năm mới có Samdech Men Som On, Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Campuchia, cố vấn cấp cao Vương quốc Campuchia, ngài Men Vibol, Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia tỉnh Svay Rieng, ngài Peng Posa, Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Svay Rieng, ngài Chum Hat, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Svay Rieng.

Tại lễ chúc mừng năm mới, thay mặt cho tỉnh Svay Rieng, ngài Peng Posa, Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Svay Rieng, gửi lời chào mừng nồng hậu và cảm ơn đoàn công tác của 2 tỉnh Long An và Svay Rieng đến chúc Tết cổ truyền Chol ChnamThmay tỉnh Svay Rieng tại tỉnh Svay Rieng.

Ngài Peng Posa khẳng định lãnh đạo 2 tỉnh Long An và Svay Rieng chúc Tết tỉnh Svay Rieng góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa 3 tỉnh Svay Riêng, Long An và Tây Ninh.

Văn nghệ mừng tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Nhân dịp năm mới, ngài Peng Posa gửi lời chúc mừng tới đoàn đại biểu 2 tỉnh Long An và Tây Ninh. “Tôi tin tưởng rằng 3 tỉnh chúng ta sẽ cùng nhau gìn giữ, gieo trồng và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống và hợp tác trên mọi lĩnh vực ngày càng mạnh mẽ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển KT-XH khu vực biên giới”, ngài Peng Posa, Tỉnh trưởng Ban hành chính tỉnh Svay Rieng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Đước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An gởi lời chúc Tết cổ truyền Chol ChnamThmay đến với lãnh đạo Campuchia và tỉnh Svay Rieng.

Thay mặt cho 2 tỉnh Long An và Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được gửi đến Samdech Men Som On, Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Campuchia, và lãnh đạo tỉnh Svay Rieng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Ông cũng bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu trong phát triển KT-XH của tỉnh Svay Rieng nói riêng và của Vương quốc Campuchia nói chung. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được chúc mừng tỉnh Svay Rieng tổ chức thành công bầu cử Thượng viện khóa 5.

Ông Nguyễn Văn Đước, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An tặng hoa và quà chúc mừng Tết cổ truyền Chol ChnamThmay đến với lãnh đạo Campuchia và tỉnh Svay Rieng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được khẳng định: “Bước sang năm mới, trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” chúng tôi tin tưởng rằng, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện có hiệu quả nhiều hơn nữa những chủ trương, chính sách và thỏa thuận hợp tác phát triển toàn diện mà Chính phủ 2 nước đã ký kết cũng như những thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Long An, Tây Ninh với tỉnh Svay Rieng ngày càng đạt được nhiều kết quả thiết thực góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết, sự tin cậy giữa 2 nước nói chung, giữa tỉnh Long An, Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng nói riêng”.

Đáp lại tình cảm của 2 tỉnh Long An và Tây Ninh, Samdech Men Som On, Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và ngài Men Vibol, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Svay Rieng, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm cũng như những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo tỉnh Long An, Tây Ninh đối với tỉnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn chính quyền và nhân dân 3 tỉnh sẽ có nhiều hoạt động phối hợp hành động, cùng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó, láng giềng tốt đẹp, vì sự phát triển chung của 3 tỉnh và lợi ích chung của 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Dịp này, đoàn đại biểu tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh gửi tặng hoa và quà Tết đến Samdech Men SomOn, Phó Chủ tịch Trung ương Đảng Campuchia và lãnh đạo tỉnh Svay Rieng.