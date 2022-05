Long trọng lễ truy điệu và an táng 18 liệt sĩ hi sinh tại Campuchia

Sáng 24-5, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 18 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở Campuchia về nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Bộ Tư lệnh Quân Khu 5, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và lãnh đạo 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear, Bộ tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 4 (quân đội Hoàng Gia Campuchia) đã dự lễ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đọc diễn văn truy điệu. Diễn văn khẳng định, trong cuộc chiến tranh giúp nhân dân Campuchia giành độc lập, thoát khỏi họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam anh dũng chiến đấu, hi sinh. Sự hi sinh của các liệt sĩ là tổn thất vô cùng to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Campuchia mãi ghi nhớ, biết ơn sự hi sinh vô cùng to lớn của các liệt sĩ.

Trước đó, ngày 16-5, 18 hài cốt liệt sĩ được Ban Chuyên trách 515 tỉnh Gia Lai đón về nước và được đưa về Nhà tưởng niệm liệt sĩ huyện Đức Cơ. Tối ngày 23-5, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ.

Nhờ sự hỗ trợ từ hai nước Việt Nam - Campuchia, sau 21 năm thành lập, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ.