Lừa khách về nhà trọ bán dâm để đồng bọn trộm tài sản 04/06/2024 19:10

Ngày 4-6, TAND TP Tân An (Long An) mở phiên tòa xét xử trực tuyến đối với bị cáo Chà Văn Phương (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Trần Văn Hoàng (54 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội trộm cắp tài sản.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phương mức án 2 năm 6 tháng tù; Hoàng mức án 2 năm tù.

Phiên tòa xét xử lừa khách về nhà trọ bán dâm để đồng bọn trộm tài sản. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11-2023, Chà Văn Phương có gặp và làm quen với một người đàn ông tên Minh và một người phụ nữ tên Ngân (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) tại Công viên Văn Lang, Quận 5, TP.HCM.

Tại đây, Minh bàn bạc với Phương lập kế hoạch thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đối tượng chúng nhắm đến là những người có nhu cầu mua dâm.

Để thực hiện kế hoạch, Minh và Phương bàn bạc cho Ngân đóng giả gái mại dâm rồi đi thuê nhà giả làm nhà trọ để Ngân lừa khách về nhà trọ bán dâm, lợi dụng khách sơ hở để trộm cắp tài sản.

Tại căn nhà thuê, Minh khoét một lỗ trong vách phòng ngủ của căn nhà đủ để Phương chui qua vào trộm tài sản khi Ngân dẫn khách có nhu cầu mua dâm về phòng.

Phương sau đó đến công viên Phú Lâm, Quận 6, TP.HCM gặp Trần Văn Hoàng và rủ Hoàng cùng thực hiện kế hoạch trộm cắp tài sản.

Để thực hiện việc trộm cắp tài sản, Phương giao Hoàng đóng giả làm chủ cho thuê nhà trọ, khi Ngân dẫn khách có nhu cầu mua dâm đến thì Hoàng sẽ dẫn khách vào phòng và mở nhạc bên ngoài.

Đồng thời, sau khi Ngân lừa khách cởi quần áo đặt gần cái lỗ đã khoét sẵn, Phương sẽ chui vào lục quần áo lấy tài sản.

Xong việc, Hoàng bên ngoài sẽ tắt nhạc để ra hiệu cho Ngân giả bộ ra ngoài lấy bao cao su để tẩu thoát. Riêng Hoàng, nếu khách hỏi thì nói rằng không biết gì, chỉ cho thuê nhà trọ.

Với kế hoạch được chuẩn bị sẵn, khoảng 19 giờ ngày 23-11-2023, anh N.V.H trong lúc lưu thông trên đường khi đến đoạn xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa thì thấy Ngân đang đi bộ nên chạy xe chậm để bắt chuyện.

Sau khi biết Ngân bán dâm, anh H thỏa thuận mua dâm với giá 250 ngàn đồng. Đồng thời, Ngân hướng dẫn anh H đưa về nhà trọ như kế hoạch của nhóm.

Tại đây, nhóm Ngân thực hiện hành vi đúng như kế hoạch.

Riêng anh H sau khi đợi gần nửa tiếng không thấy Ngân quay lại thì mặc quần áo ra ngoài và phát hiện toàn bộ tài sản mang theo gồm tiền mặt, điện thoại đều bị mất trộm nên đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Trong vụ trộm này, nhóm của Phương trộm được 1,3 triệu đồng tiền mặt và chiếc điện thoại được bán với giá 1,7 triệu đồng. Phương được chia 800 ngàn đồng và Hoàng được chia 200 ngàn đồng.

Quá trình xác minh, cơ quan công an TP. Tân An xác định Phương và Hoàng thực hiện vụ trộm. Đến ngày 27-11-2023, Phương và Hoàng bị bắt.

Riêng đối với Minh và Ngân, hiện nay cơ quan công an vẫn đang truy tìm, khi nào bắt được đối tượng sẽ xử lý sau.