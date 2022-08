Lửa thiêu rụi 3 căn nhà ở An Giang

Trưa 9-8, một vụ cháy xảy ra ở huyện An Phú, tỉnh An Giang khiến ba căn nhà bị cháy hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 50 cùng ngày, người dân khu vực tổ 16, ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú (cặp Tỉnh lộ 957) phát hiện lửa bốc lên từ căn nhà của ông NBV.

Tiếp nhận tin báo lực lượng chữa cháy tại chỗ và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Châu Đốc thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh An Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Tuy nhiên do nhà sàn, vách lợp tol nên ngọn lửa dễ bắt cháy lan sang hai căn nhà bên cạnh.

Sau khoảng 1 giờ sau, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ba căn nhà đã thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.