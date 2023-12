Luật bịt miệng kỳ lạ ở Manchester United

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Sun Sports (Anh). Sir Jim Ratcliffe không thể công khai chỉ trích chủ sở hữu của Manchester United là gia đình Glazer, sau khi tỉ phú người Anh này mua lại thành công 25% cổ phần đội chủ sân Old Trafford. Tương tự như vậy, nhà Glazer cũng phải im lặng không đưa ra các bình luận chỉ trích Sir Jim Ratcliffe. Truyền thông Anh gọi đó là luật bịt miệng hay luật im lặng kỳ lạ tại Manchester United.

Man City mất ngôi sao chủ chốt vì… luật việt vị, Pep Guardiola nổi giận (PLO)- HLV Pep Guardiola nổi giận với giới lãnh đạo Premier League khi Man City mất ngôi sao chủ chốt ở hàng thủ vì… luật việt vị.

Vào đêm Giáng sinh, Manchester United xác nhận 25% cổ phần của CLB sẽ được bán cho nhà Glazer với giá 1,3 tỉ bảng Anh. Thỏa thuận này đảm bảo rằng nhà Glazer, những người vốn không được lòng fan Quỷ đỏ vẫn là chủ sở hữu CLB, nhưng nhà Glazer sẽ chuyển giao toàn bộ các hoạt động bóng đá tại Manchester United cho Sir Jim Ratliffe quản lý.

Sir Jim Ratcliffe và nhà Glazer sử dụng "luật bịt miệng" nhau tại Manchester United. ẢNH: SUN SPORTS

Tờ The Times (Anh) đưa tin, một tài liệu dài 241 trang về Manchester United do Sở giao dịch chứng khoán New York xuất bản có một đoạn nêu rõ, cả Sir Jim Ratcliffe lẫn nhà Glazer đều không thể công khai chỉ trích lẫn nhau.

The Times cho biết thêm, thỏa thuận có một phần nói rằng công ty Trawlers Limited của Sir Jim Ratcliffe sẽ không đưa ra tuyên bố công khai “một cuộc tấn công nhằm vào, chỉ trích hoặc chê bai người bán (nhà Glazer) và công ty (Manchester United)”. Các điều kiện tương tự cũng được áp dụng đối với nhà Glazer, với tài liệu nộp lên Sở giao dịch chứng khoán New York nêu rõ họ phải "kiềm chế mọi lời chỉ trích công khai đối với nhà đầu tư mới của Manchester United (Sir Jim Ratcliffe)”.

Sir Jim Ratcliffe mua lại 25% cổ phần MU với giá 1,3 tỉ bảng Anh. Có thông tin cho rằng, số cổ phần MU của Sir Jim Ratcliffe có thể tăng lên thành 29% nếu quá trình mua bán (25% cổ phần ban đầu) diễn ra đúng kế hoạch. Bây giờ, Manchester United cần chờ khoảng vài tuần để Premier League chính thức thông qua thương vụ mua 25% cổ phần CLB của Sir Jim Ratcliffe.

Nhiều năm qua, fan Man United tổ chức nhiều cuộc biểu tình kêu gọi nhà Glazer out. ẢNH: THE MEGA AGENCY

Ông chủ tập đoàn hóa dầu INEOS Sir Jim Ratcliffe chuẩn bị đầu tư 237 triệu bảng Anh vào MU và sẽ có hai trợ lý đáng tin cậy nhất giám sát chặt chẽ “quỷ đỏ” kể từ đầu năm mới. Theo đó, tham gia lãnh đạo MU cùng Sir Jim Ratcliffe tại MU sẽ là Jean-Claude Blanc - Giám đốc điều hành tại INEOS Sport.

Ngoài ra, Sir Dave Brailsford cũng sẽ giữ một vị trí quan trọng trong dàn lãnh đạo MU. Sir Dave Brailsford vừa có mặt ở sân Old Trafford theo dõi trận MU ngược dòng đầy cảm xúc đánh bại Aston Villa 3-2 ở vòng 19 Premier League vừa qua.

Trong thời gian chờ đợi thương vụ được phê chuẩn, tập đoàn INEOS của Ratcliffe phải được thông báo về mọi quyết định tại MU của nhà Glazer. Điều này bao gồm các vụ chuyển nhượng tháng giêng, chẳng hạn như khả năng ra đi của Jadon Sancho.

Sir Jim Ratcliffe không được chỉ trích nhà Glazer. ẢNH: GETTY

Sau thông báo của Manchester United về việc bán 25% cổ phần cho Sir Jim Ratcliffe, chính tỉ phú người Anh này đã lên tiếng chia sẻ: “Là một cậu bé ở địa phương (Ratcliffe sinh ra ở Manchester) và là người hâm mộ Manchester United suốt đời, tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể đồng ý một thỏa thuận với ban lãnh đạo Manchester United để giao cho chúng tôi trách nhiệm quản lý các hoạt động bóng đá của câu lạc bộ.

Mặc dù thành công về mặt thương mại của câu lạc bộ đã đảm bảo luôn có sẵn nguồn vốn để giành các danh hiệu ở cấp độ cao nhất, nhưng tiềm năng này vẫn chưa được phát huy hết trong thời gian gần đây.

Chúng tôi sẽ mang kiến ​​thức, chuyên môn và tài năng toàn cầu từ tập đoàn INEOS Sport rộng lớn để giúp thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của câu lạc bộ, đồng thời cung cấp nguồn vốn nhằm cho phép đầu tư vào Old Trafford trong tương lai. Chúng tôi ở đây lâu dài và nhận ra rằng có rất nhiều thách thức và công việc khó khăn đang ở phía trước, chúng tôi sẽ tiếp cận chúng một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp và đam mê.

Chúng tôi cam kết làm việc với mọi người trong câu lạc bộ, bao gồm hội đồng quản trị, nhân viên, cầu thủ và người hâm mộ để giúp đưa câu lạc bộ tiến lên phía trước. Tham vọng chung của chúng tôi rất rõ ràng: Tất cả chúng tôi đều muốn thấy Manchester United trở lại nơi chúng tôi thuộc về, đỉnh cao của bóng đá Anh, châu Âu và thế giới”.

Nhà Glazer cũng không được chỉ trích Sir Jim Ratcliffe. ẢNH: GETTY

Bất chấp chiến thắng ngược dòng ngoạn mục trước Aston Villa, Manchester United đứng tận vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Premier League với 31 điểm, kém vị trí Top 4 Premier League của Man City đến 6 điểm, “quỷ đỏ” còn thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đoàn quân của Erik Ten Hag cũng đã bị loại khỏi Champions League và Carabao Cup.

Martinez xác nhận về việc trở lại MU (PLO)- Trung vệ người Argentina Lisandro Martinez đã lên tiếng xác nhận về khoảng thời gian có thể trở lại thi đấu cho Manchester United.

GIA ĐỊNH