Lực lượng công an đồng hành cùng thí sinh thi THPT 28/06/2024 16:25

(PLO)- Để đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi THPT 2024, Công an Quảng Nam đã huy động hơn 200 (hơn 600 lượt) cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 diễn ra từ ngày 26-6 đến 28-6. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, Công an Quảng Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, triển khai đến công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại các điểm thi THPT. Ảnh: TN

Trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi, lãnh đạo công an tỉnh đã tổ chức nhiều lượt kiểm tra, chỉ đạo công tác phối hợp tổ chức các hoạt động của kỳ thi, đặc biệt chú trọng công tác an ninh, an toàn tại các khâu quan trọng như in sao đề thi, công tác vận chuyển đề thi, bài thi và công tác coi thi.

Công an Quảng Nam đã huy động tổng cộng hơn 200 (hơn 600 lượt) cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động của kỳ thi.

Lực lượng Công an Quảng Nam tại các điểm thi phát nước cho thí sinh.

Xuyên suốt kỳ thi, công an các địa phương đã phối hợp với ngành giáo dục khảo sát và bố trí lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ tại những nơi đặt điểm thi; phân công cán bộ, chiến sĩ (CBCS) làm nhiệm vụ trực, bảo vệ đề thi, bài thi 24 giờ/ngày. Đồng thời, bố trí CBCS thường trực tại điểm thi phối hợp xử lý các sự cố bất thường về an ninh, an toàn trong quá trình coi thi.

Lực lượng công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với công an xã, phường, thị trấn bảo vệ xung quanh điểm thi, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các buổi thi.

CSGT túc trực tại điểm thi, sẳn sàng khi thí sinh cần hỗ trợ.

Công an Quảng Nam bố trí nhiều tổ CSGT tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ và các nút giao thông quan trọng, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến hoạt động thi cử.

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát 113 đã tăng cường công tác tuần lưu, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống cháy nổ tại tất cả các địa điểm đặt điểm thi…

Công an các địa phương đều thành lập tổ cơ động, thường xuyên kiểm tra an ninh trật tự tại các điểm thi đóng trên địa bàn tỉnh; tổ chức trực ban, trực chiến và thường trực chiến đấu tại đơn vị trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, kịp thời giải quyết những tình huống phức tạp xảy ra.

CSGT tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ và các nút giao thông.

Lãnh đạo Công an Quảng Nam đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi được tổ chức chặt chẽ, đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và chỉ đạo của Bộ Công an.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, lực lượng công an đã bảo vệ an toàn tuyệt đối công tác in sao đề thi, bảo quản, vận chuyển đề thi đến các Hội đồng coi thi.

Quá trình tổ chức coi thi ở các điểm thi, bảo quản, áp tải bài thi về Hội đồng chấm thi, góp phần cho kỳ thi diễn ra an toàn, chặt chẽ, đúng quy định…