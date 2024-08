79 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân (19-8-1945 _ 19-8-2024) Lực lượng Công an nhân dân đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 17/08/2024 11:49

(PLO)- Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, suốt 55 năm qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn đường cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân lập nên nhiều chiến công, thành tích, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân…

Nhân Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: “Thấm nhuần và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một văn kiện vô cùng quý giá mà Bác có ghi hàng chữ “Tuyệt đối bí mật”. Tuyệt đối bí mật (từ sau ngày 09/9/1969 được Đảng ta gọi là Di chúc), là một di sản lịch sử tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc Việt Nam. Như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết “Bản Di chúc tuy rất ngắn gọn song nó chứa đựng biết bao giá trị tư tưởng và tình cảm, là sự kết tinh một đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, đem lại sự đổi đời của dân tộc Việt Nam ta, đồng thời để lại những di sản bất hủ đối với những thế hệ mai sau”. Trong Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trụ sở Bộ Công an, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt toàn thể lực lượng Công an nhân dân tuyên thệ: “Lực lượng Công an nhân dân đoàn kết và quyết tâm làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới thống nhất nước nhà”. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng, suốt 55 năm qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn đường cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân lập nên nhiều chiến công, thành tích, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tháng 02/1961 (Ảnh tư liệu).

Chỉ với hơn 1.000 từ, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng Công an nhân niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của chính nghĩa và chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, đưa cả dân tộc giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa nước ta “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay”.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện Di chúc của Người, lực lượng Công an nhân dân được tiếp thêm động lực và sức mạnh to lớn, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng hi sinh bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, giữ gìn an ninh, trật tự, đánh thắng mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân có nhiều đổi mới mang tính bước ngoặt, đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác, đã được đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, khẳng định “Nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa qua, ngành Công an rất vất vả, song cũng rất đáng tự hào, để lại nhiều dấu ấn tốt”.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an nhân dân được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với các mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quyết liệt lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết là phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ Công an nhân dân gắn với tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy bằng những việc làm thiết thực, hàng ngày. Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, “danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” theo đúng di nguyện của Bác “việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”. Lực lượng Công an nhân dân làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, góp phần quan trọng đẩy lùi nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thấm nhuần tư tưởng chủ đạo trong bản Di chúc của Người “hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”, mọi chủ trương, chính sách bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đều “vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc” , “thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân” , vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ nhân dân; tập trung xây dựng Công an cấp xã; tham mưu xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc theo phương châm “công an tìm đến dân”, “gần dân, hiểu dân”, “lúc dân cần, lúc dân khó có công an”, trở thành chỗ dựa tin cậy của Nhân dân ở địa bàn cơ sở. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các nhà hảo tâm xây dựng hàng chục nghìn ngôi nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn về nhà ở tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, không chỉ giải quyết từ gốc rễ vấn đề bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh con người, cao hơn đã góp phần quan trọng củng cố thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Thực hiện di huấn của Bác, toàn lực lượng Công an nhân dân đoàn kết thống nhất; kề vai, sát cánh với Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương và đoàn kết, hợp tác quốc tế với các đối tác an ninh, trật tự, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, đã tạo sức mạnh to lớn giúp lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin cậy giao phó, kể cả trong bối cảnh các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp, có vấn đề chưa từng có tiền lệ, gia tăng thách thức, áp lực từ nhiều hướng đối với bảo vệ an ninh, trật tự. Công tác thu thập thông tin, phân tích, tham mưu chiến lược của lực lượng Công an đã cung cấp luận cứ góp phần quan trọng giúp Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. An ninh quốc gia được giữ vững, tội phạm liên tục kéo giảm qua các năm, môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng củng cố vững chắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Qua 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Hàng nghìn tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều đơn vị, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền các cấp; giữa thời bình, máu đào của cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn đổ vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của Nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang; xây đắp và củng cố niềm tin yêu, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Hà Nam, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “55 năm Công an nhân dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Lực lượng Công an nhân dân đang ra sức phấn đấu sớm “về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong bối cảnh các yếu tố an ninh truyền thống, phi truyền thống tiếp tục diễn biến phức tạp. Toàn lực lượng tiếp tục thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng củng cố đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt, tranh thủ đa tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức đối với bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an