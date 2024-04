Lượng du khách về đền Hùng dịp Giỗ tổ Hùng Vương cao gấp 3 lần ước tính ban đầu 19/04/2024 10:47

3 triệu lượt du khách về đền Hùng (Phú Thọ) dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 là con số ước tính được Khu di tích lịch sử đền Hùng thống kê trong 10 ngày, từ ngày 9-4 đến 18-4 (tức mùng 1 đến 10-3 âm lịch).

Con số này cao gấp ba lần so với dự tính ban đầu mà Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng, Trưởng ban tổ chức ước tính tại buổi họp báo, cung cấp thông tin về chương trình Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024, khoảng trên dưới 1 triệu.

Hàng ngàn người tập trung chờ lên đền Hùng dâng hương sáng mùng 10-3 (âm lịch). Ảnh PV

Trong 10 ngày qua, có hai ngày Khu di tích lịch sử đền Hùng đón lượng khách tăng đột biến là chủ nhật (14-4) với khoảng trên 700.000 lượt khách, thứ năm (18-4), chính hội, khoảng trên 500.000 lượt.

Ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết con số thống kê này ước tính dựa trên lượng xe ô tô, xe máy gửi tại các bãi và thông qua quan sát lượng du khách tại các vị trí các đền, lối lên xuống.

Ông Giang cũng nhận định các hoạt động lễ hội năm nay được tổ chức theo đúng quy định: Phần lễ đảm bảo trang nghiêm, thành kính; phần hội vui tươi, đoàn kết...

Trong những ngày qua, lực lượng an ninh đã đảm bảo các hoạt động an toàn, không để xảy ra sự cố đáng tiếc hay các vấn đề mất an ninh trật tự.

"Mặc dù mưa gió nhưng nhìn chung các hoạt động được đảm bảo an toàn, bà con đến dâng lễ phấn khởi" - Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng nhấn mạnh.

Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tại Đền Hùng năm 2024. Ảnh PV